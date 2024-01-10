Як швидко оновити кухню без жодних витрат: три способи, які вас здивують

Якщо ви думаєте, що оновлення кухні завжди потребує багато грошей, то час це змінити. Дизайнери кажуть, що за допомогою трьох простих кроків можна освіжити інтер'єр без жодних витрат.

Найчастіше вашу кухню можна "повернути до життя" за допомогою кількох простих кроків, які не коштують абсолютно нічого. Варто лише навести там лад і проявити креатив.

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Реорганізуйте кухонні поверхні та шафи

Безладні поверхні та шафи роблять кухню старою і брудною. Очищення їх від непотребу миттєво освіжить кухню й покращить загальний вигляд.

"Це може шокувати, наскільки суттєво зміниться зовнішній вигляд кухні після того, як ви зробите глибоке очищення й усунете безлад на стільниці", – каже американська дизайнерка Кеті Куо.

Ретельно поприбирайте

Експерти радять таки витратити пів дня на глибоке прибирання всіх закутків і щілин на кухні. Це одразу її "поверне до життя".

Глибоке прибирання – це дійсно ефективний спосіб оновити кухню, не купуючи нічого нового. Через постійне приготування їжі з'являються глибокі плями та бруд. Якщо очистити їх, поверхні будуть сяяти, як нові,

– зазначають експерти.

Є кілька ключових моментів, на яких слід зосередитися: зона між плиткою та стіною, раковина та змішувачі.

Додайте кілька нових деталей

Просто озирніться навколо – у вашому домі точно є речі, які можна перемістити на кухню. До того ж це чудовий спосіб оновити кілька кімнат одночасно.



Відкриті стелажі з посудом, картинами та декором / Фото Farrow & Ball

Якщо у вас є відкриті кухонні стелажі, то обов'язково треба замінити предмети, які там стоять. Це може бути інший кухонний посуд, книги рецептів або улюблений декор.