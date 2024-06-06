Тернополяни зняли чудове відео, де видно не лише "до" та "після", а ще й весь процес ремонту. Результатом вони поділилися в тік-тоці.

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Бюджетний ремонт кухні власноруч

Для початку пара очистила стіни від зайвої фарби, зняла покриття з плитки та пофарбувала її. Далі тернополяни взялися за меблі, для яких обрали популярний для кухонь темно-зелений відтінок.

Тоді пара взялася фарбувати стіни, стелю та труби. Разом вони склали всі меблі та поклеїли покриття на стільницю. Останні штрихи – підсвітка на навісних шафах та настінні полиці з декором.

Процес та результат ремонту: дивіться відео

У коментарях до відео користувачі активно запитують, де пара купувала ті чи інші матеріали чи декор для кухні. Більшість вражена "до" та "після" й висловлює своє захоплення господарям:

Шановні, це дуже круто і похвально, разом і ще й своїми руками;

Дуже гарно, які ж ви молодці!;

Так затишно й прємно стало;

Ой, ви величезні молодці! Дуже класно вийшло! Так по-свіжому.

Не обійшлося і без запитання про вартість ремонту. Тернополяни відповіли, що витратили на ремонт 8 тисяч гривень.

Коментатори були здивовані, що таке оновлення може коштувати лише кілька тисяч гривень, адже робити ремонт кухні стає все дорожче.