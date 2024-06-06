Тернополяне сняли замечательное видео, где видно не только "до" и "после", но и весь процесс ремонта. Результатом они поделились в тик-токе.

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Бюджетный ремонт кухни своими руками

Для начала пара очистила стены от лишней краски, сняла покрытие с плитки и покрасила ее. Далее тернополяне взялись за мебель, для которой выбрали популярный для кухонь темно-зеленый оттенок.

Тогда пара взялась красить стены, потолок и трубы. Вместе они составили всю мебель и поклеили покрытие на столешницу. Последние штрихи – подсветка на навесных шкафах и настенные полки с декором.

Процесс и результат ремонта: смотрите видео

В комментариях к видео пользователи активно спрашивают, где пара покупала те или иные материалы или декор для кухни. Большинство поражена "до" и "после" и выражает свое восхищение хозяевам:

Уважаемые, это очень круто и похвально, вместе и еще и своими руками;

Очень красиво, какие же вы молодцы!;

Так уютно и приятно стало;

Ой, вы огромные молодцы! Очень классно получилось! Так по-свежему.

Не обошлось и без вопроса о стоимости ремонта. Тернополяне ответили, что потратили на ремонт 8 тысяч гривен.

Комментаторы были удивлены, что такое обновление может стоить всего несколько тысяч гривен, ведь делать ремонт кухни становится все дороже.