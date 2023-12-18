Насправді у ванній кімнаті дуже багато речей, які можна легко замінити. Освіжити простір допоможе навіть прибирання та переставлення меблів. Ось що дизайнери радять зробити першочергово.

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Постеліть нові килимки

Килимок з коротким ворсом із джуту, сизалю або навіть бавовни підійде чудово. Хоча це не дуже практично, але додає затишку й тепла в прямому сенсі. Якщо обрати стильний килим, то він ще й стане родзинкою ванної і змінить загальний вигляд інтер'єру.

Ванна кімната в стилі ретро / Фото Caitlin Higgins

Змініть колірну схему

"Подумайте про невеликі самостійні проєкти, як-от фарбування шаф, щоб змінити колірну схему ванної кімнати. Іноді проста зміна аксесуарів або додавання рослин може вдихнути нове життя у ванну кімнату без необхідності купувати щось нове", – каже дизайнерка Дженніфер Девіс.

Тривалий час тенденції ванної кімнати диктували білі та сірі тони в дизайні інтер'єру. Проте зараз усе змінилося – у тренді ванни з яскравими кольорами, візерунками, вінтажними меблями тощо.

Подбайте про нове освітлення

Заміна освітлення у ванній кімнаті – бюджетний спосіб покращити загальну атмосферу. Особливо це потрібно зробити, якщо штучне світло холодне. Перехід на тепліші лампи буде чудовим варіантом, щоб створити затишніший простір.

Окрім того, ви можете придбати нові світильники, наприклад бра, що є відомим настінним типом. Багато дизайнерів вважають бра найкращим варіантом, адже це не лише світло, а й певний декор. Що стосується наддзеркальних світильників, то тренд на них уже минув.