На самом деле в ванной очень много вещей, которые можно легко заменить. Освежить пространство поможет даже уборка и перестановка мебели. Вот что дизайнеры советуют сделать в первую очередь.

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Постелите новые коврики

Коврик с коротким ворсом из джута, сизаля или даже хлопка подойдет отлично. Хотя это не очень практично, но придает уют и тепло в прямом смысле. Если выбрать стильный ковер, то он еще станет изюминкой ванной и изменит общий вид интерьера.

Ванная комната в стиле ретро / Фото Caitlin Higgins

Измените цветовую схему

"Подумайте о небольших самостоятельных проектах, таких как окрашивание шкафов, чтобы изменить цветовую схему ванной комнаты. Иногда простое изменение аксессуаров или добавление растений может вдохнуть новую жизнь в ванную комнату без необходимости покупать что-то новое", – говорит дизайнер Дженнифер Дэвис.

Долгое время тенденции ванной диктовали белые и серые тона в дизайне интерьера. Однако сейчас все изменилось – в тренде ванны с яркими цветами, узорами, винтажной мебелью и т.д.

Позаботьтесь о новом освещении

Замена освещения в ванной – бюджетный способ улучшить общую атмосферу. Особенно это нужно сделать, если искусственный свет холодный. Переход на более теплые лампы будет отличным вариантом, чтобы создать более уютное пространство.

Кроме того, вы можете приобрести новые светильники, например бра, являющиеся известным настенным типом. Многие дизайнеры считают бра самым лучшим вариантом, ведь это не только свет, но и определенный декор. Что касается сверхзеркальных светильников, то тренд на них уже прошел.