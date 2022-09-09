Майже 3 тисячі багатоповерхівок: у Зеленського розповіли про масштаби руйнацій на Харківщині

Російські окупанти продовжують завдавати руйнувань житловій інфраструктурі України. Сумарно у прифронтових регіонах пошкоджено 3 975 багатоповерхівок та майже 10 500 приватних будинків.

Про це під час брифінгу від 9 вересня повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, нині влада активно відбудовує зруйновані об’єкти.

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Руйнування Харківщини

Тимошенко зазначив, що російські снаряди прицільно вражають об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти житлово-комунального господарства та адміністративні будівлі. Станом на 9 вересня лише у Харківській області зруйновано 2 927 багатоповерхівок, 4 850 приватних будинків. Наразі влада фіксує руйнування і закладів освіти.

За словами заступник керівника ОП сили кинуті на відновлення критичної інфраструктури, яка була пошкоджена російськими військовими.

Сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені задачі Президентом України, головою Офісу Президента і в максимально стислі терміни реалізовувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання,

– розповів він.

Тимошенко розповів про руйнування України: дивіться відео

Ситуація в інших регіонах

Тимошенко зазначив, що станом на сьогодні руйнувань зазнали:

Запорізька область , де пошкоджено 213 багатоповерхівок, та 1 601 приватний будинок. Він розповів, шо служби не встигають відновлювати об’єкти, оскільки росіяни повторно направляють на них свою зброю.

, де пошкоджено 213 багатоповерхівок, та 1 601 приватний будинок. Він розповів, шо служби не встигають відновлювати об’єкти, оскільки росіяни повторно направляють на них свою зброю. Миколаївська область – 835 багатоповерхівок, 4 047 приватних будинків

Водночас на Житомирщині влада нарощує темпи будівництва. Наразі там відбудували 867 об’єктів. Серед них – 50 багатоповерхівок та 689 приватних будинків.