Об этом на брифинге от 9 сентября сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, сейчас власти активно восстанавливают разрушенные объекты.

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Разрушение Харьковской области

Тимошенко отметила, что российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты жилищно-коммунального хозяйства и административные здания. По состоянию на 9 сентября только в Харьковской области разрушены 2 927 многоэтажек, 4 850 частных домов. В настоящее время власти фиксируют разрушения и учебные заведения.

По словам заместитель руководителя ОП силы брошены на восстановление критической инфраструктуры, поврежденной российскими военными.

Сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные задачи Президентом Украины, главой Офиса Президента и в максимально сжатые сроки реализовывать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо-, водоснабжения,

– рассказал он.

Тимошенко рассказал о разрушении Украины: смотрите видео

Ситуация в других регионах

Тимошенко отметил, что по состоянию на сегодняшний день разрушения получили:

Запорожская область , где повреждено 213 многоэтажек, и 1 601 частный дом. Он рассказал, что службы не успевают восстанавливать объекты, поскольку россияне повторно направляют на них свое оружие.

, где повреждено 213 многоэтажек, и 1 601 частный дом. Он рассказал, что службы не успевают восстанавливать объекты, поскольку россияне повторно направляют на них свое оружие. Николаевская область – 835 многоэтажек, 4 047 частных домов

В то же время в Житомирской области власти наращивают темпы строительства. Пока там отстроили 867 объектов. Среди них – 50 многоэтажек и 689 частных домов.

Напомним. Ранее Тимошенко анонсировал план восстановления Украины Fast Recovery. Он предусматривает оперативное восстановление социальной инфраструктуры и один из важнейших элементов долгосрочного плана восстановления Украины. Бюджет проекта составляет около 17,4 миллиарда долларов.