Про це розповів керівник департаменту управління проєктами та технічного консалтингу CBRE Ukraine Георгій Ніколаєв. Він зазначив, що працівників переведуть на дистанційну роботу.

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Українські офіси можуть закрити на опалювальний період

Ніколаєв зазначив, що українським містам, зокрема Києву, взимку пріоритетніше опалювати житлові будинки, критичну інфраструктуру, лікарні, дитячі садочки та школи.

Вирішенням такої ситуації може бути віддалена робота працівників орендарів із дому під час сильних морозів,

– вважає він.

Експерт назвав резервні системи, які частково допоможуть бізнес-центрам "пережити" цьогорічний опалювальний сезон. У разі зниження поставок газу таку роль зможуть виконувати системи альтернативного опалення та кондиціонування, які здатні працювати в режимі теплової помпи.

"Взимку сучасні системи кондиціювання, встановлені у бізнес-центрах, можуть працювати як система опалення до настання значних морозів нижче – 10 – 12 градусів", – каже Ніколаєв.

Він наголосив, що за нижчих температур така система не зможе ефективно забезпечувати обігрів і навіть ризикує вийти з ладу.

Очікується, що бізнес-центри та орендарі, які мають такі системи, під час опалювального сезону намагатимуться використовувати саме їх, щоб підтримувати комфортну температуру для роботи в офісі, доки це можливо. Однак за сильних морозів потрібно буде частково використати стандартне опалення від газової котельні чи міської ТЕЦ,

– повідомив Ніколаєв.

Експерт нагадав, що в Києві є певна кількість офісних будівель, які як альтернатива системі газопостачання, мають котельні та планують їх використовувати цього опалювального сезону.

Ще один варіант – облаштування "зимових офісів". Ніколаєв вважає, що на ринку є орендодавці, які пропонують своїм орендарям на час опалювального сезону переїхати до інших офісних будівель, де можна забезпечити достатній рівень обігріву завдяки котельням.

"Особливо такі рішення є економічно ефективними для бізнес-центрів, де рівень вакантності високий і опалювати цілу будівлю для одного-двох орендарів нерентабельно. У таких випадках і власник будівлі, і орендар має заплатити велику ціну лише за опалення, тому для таких рішень визначником є економія та зниження фінансового навантаження для орендаря", – каже Ніколаєв.

Він наголосив, що сучасні системи опалення залежать від електрики. А у разі перебоїв із доступом до електроенергії короткостроковим рішенням можуть бути дизельні генератори. Однак він наголошує, що від дизельного генератора неможливо забезпечити нормальне функціонування бізнес-центру.

Експерт вважає, що сонячні електростанції на дахах справді можуть бути одним з альтернативних джерел відновлюваної електрики. Проте наразі їхнього рівня потужності недостатньо.