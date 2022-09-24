Об этом рассказал руководитель департамента управления проектами и технического консалтинга CBRE Ukraine Георгий Николаев. Он отметил, что работники будут переведены на дистанционную работу.

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Украинские офисы могут закрыть на отопительный период

Николаев отметил, что украинским городам, в частности Киеву, зимой приоритетнее отапливать жилые дома, критическую инфраструктуру, больницы, детские сады и школы.

Разрешением такой ситуации может быть удалена работа работников арендаторов из дома во время сильных морозов,

– считает он.

Эксперт назвал резервные системы, которые частично помогут бизнес-центрам "пережить" нынешний отопительный сезон. В случае снижения поставок газа такую роль могут выполнять системы альтернативного отопления и кондиционирования, которые способны работать в режиме теплового насоса.

"Зимой современные системы кондиционирования, установленные в бизнес-центрах, могут работать как система отопления до наступления значительных морозов ниже – 10 – 12 градусов", – говорит Николаев.

Он подчеркнул, что при более низких температурах такая система не сможет эффективно обеспечивать обогрев и даже рискует выйти из строя.

Ожидается, что бизнес-центры и арендаторы, имеющие такие системы, во время отопительного сезона будут пытаться использовать именно их, чтобы поддерживать комфортную температуру для работы в офисе, пока это возможно. Однако при сильных морозах нужно будет частично использовать стандартное отопление от газовой котельной или городской ТЭЦ.

– сообщил Николаев.

Эксперт напомнил, что в Киеве есть определенное количество офисных зданий, которые в качестве альтернативы системе газоснабжения имеют котельные и планируют их использовать в этом отопительном сезоне.

Еще один вариант – обустройства "зимних офисов". Николаев считает, что на рынке есть арендодатели, которые предлагают своим арендаторам на время отопительного сезона переехать в другие офисные здания, где можно обеспечить достаточный уровень обогрева благодаря котельным.

"Особенно такие решения экономически эффективны для бизнес-центров, где уровень вакантности высок и отапливать целое здание для одного-двух арендаторов нерентабельно. В таких случаях и владелец здания, и арендатор должен заплатить большую цену только за отопление, поэтому для таких решений определителем является экономия и снижение финансовой нагрузки для арендатора", – говорит Николаев.

Он отметил, что современные системы отопления зависят от электричества. А при перебоях с доступом к электроэнергии краткосрочным решением могут быть дизельные генераторы. Однако он отмечает, что от дизельного генератора невозможно обеспечить нормальное функционирование бизнес-центра.

Эксперт считает, что солнечные электростанции на крышах действительно могут быть одним из альтернативных источников возобновляемого электричества. Однако пока их уровня мощности недостаточно.