Котедж збудували нещодавно – після 2015 року. Його здають разом із великою приватною територією без сусідів. Відповідне оголошення з'явилося на сайті OLX, передає Нерухомість 24.

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Найдорожчий будинок, який можна орендувати в Славському

Автор оголошення пише, що ціна оренди становить 2 тисячі доларів на місяць, але вартість ще можна обговорити.

Здається будиночок серед гір. Будиночок містить одну спальню та кухню-студію, є велика приватна територія без сусідів. Здаємо на довготривалий термін,

– пишуть в оголошенні.



Інтер'єр кухні-студії / Фото OLX

Площа будинку становить 60 квадратних метрів. Інтер'єр житла виконаний за авторським дизайн-проєктом з використанням дерева та мармурової плитки.

Будинок здають в оренду разом із меблями та побутовою технікою. Автор вказує, що до власності належить спа-зона та басейн, але відповідних фото немає.



Ванна кімната в чорно-білих кольорах / Фото OLX

Житло підготували до можливих блекаутів, тому в разі вимкнення світла там працюватиме опалення, водопостачання та буде інтернет-з'єднання.