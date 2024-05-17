Коттедж построили недавно – после 2015 года. Его сдают вместе с большой частной территорией без соседей. Соответствующее объявление появилось на сайте OLX, передает Недвижимость 24.

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Самый дорогой дом, который можно арендовать в Славском

Автор объявления пишет, что цена аренды составляет 2 тысячи долларов в месяц, но стоимость еще можно обсудить.

Сдается домик среди гор. Домик содержит одну спальню и кухню-студию, есть большая частная территория без соседей. Сдаем на длительный срок,

– пишут в объявлении.



Интерьер кухни-студии / Фото OLX

Площадь дома составляет 60 квадратных метров. Интерьер жилья выполнен по авторскому дизайн-проекту с использованием дерева и мраморной плитки.

Дом сдают в аренду вместе с мебелью и бытовой техникой. Автор указывает, что в собственности принадлежит спа-зона и бассейн, но соответствующих фото нет.



Ванная комната в черно-белых цветах / Фото OLX

Жилье подготовили к возможным блэкаутам, поэтому в случае отключения света там будет работать отопление, водоснабжение и будет интернет-соединение.