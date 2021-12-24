Київ, Одеса, Львів чи Карпати: де дешевше орендувати житло на Новий рік 2022

У порівнянні із 2020 роком, ціни на подобову оренду квартир в Україні зросли на 15%. Проте це практично не вплинуло на попит, який стрімко зріс перед Новим роком та Різдвом.

За словами орендодавців та рієлторів, "полювання" на житло, що здається подобово, розпочалося ще у жовтні. Проте найбільший ажіотаж навколо оренди виникає саме в останніх числах грудня.

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Чимало квартир поблизу центральних вулиць Києва, Львова, Харкова та Одеси вже "пішли" з ринку. А деякі будиночки у Карпатах заброньовані аж до кінця січня.

Загалом по всій Україні виставлено майже 11 тисяч оголошень щодо квартир, 1 250 будинків, понад тисячу хостелів та кілька сотень варіантів готелів.

Скільки коштує о ренда житла на Новий рік 2022



Найбільший ажіотаж навколо оренди житла розпочинається в останніх числах грудня / Фото Unsplash

Київ

Новорічна вартість оренди залежить від багатьох факторів: місця розташування будівлі, типу житла, кількості кімнат, ремонту й облаштування, інфраструктури. У Києві на ціну впливає також близькість до метро.

Наразі середня вартість оренди за добу становить:

однокімнатної квартири – 1000 гривень,

двокімнатної – 1800 гривень,

трикімнатної – від 2400 гривень.

Найдорожче нерухомість здають у Печерському районі, найбюджетнішими варіантами є квартири у Святошинському та Деснянському районах. Для тих, хто хоче зустріти Новий рік з розмахом, власники пропонують 4- та 5-кімнатні вілли за 35 тисяч гривень за добу.

Одеса

В Одесі чимало компаній надають передноворічні знижки на оренду квартир: лофти з сучасним ремонтом можна орендувати за 600 – 800 гривень. Ціни на двокімнатні квартири з однією спальною стартують від 1500 гривень. 3-кімнатні квартири варіюються в ціні від 500 – 3200 гривень за добу, в залежності від стану та додаткових зручностей.

Віп-варіанти поблизу моря можуть досягати навіть 25 тисяч гривень. Це зазвичай розкішні апартаменти із власним басейном, баром та усією необхідною технікою.

Львів

У центрі Львова найдорожча квартира здається за 11 тисяч на добу. Проте таких пропозицій небагато – у середньому новорічна ніч тут обійдеться у 3 – 4 тисячі гривень. Тим, хто готовий відпочити трохи далі від центру, вдасться зекономити. На сайтах з оголошеннями зустрічаються однокімнатні квартири за 600, двокімнатні – за 750 гривень, трикімнатні квартири у віддалених районах Львова коштують 1 300 гривень.



Найпопулярніші квартири зосереджені поблизу центру міст / Фото Unsplash

Харків

90% подобових квартир у Харкові вже знайшли своїх тимчасових власників. Більшість наявних пропозицій – хостели, ціни за ніч в яких стартують від 200 гривень.

Однокімнатні квартири у місті можна винайняти в середньому за 700 гривень. Найдорожча пропозиція у центрі обійдеться у 5 тисяч гривень. 2- та 3-кімнатних квартир практично не залишилося.

Дніпро

У Дніпрі однокімнатна квартира у ніч з 31 грудня на 1 січня обійдеться у 800 – 1000 гривень. Невеличкі студії з мінімальним ремонтом здають за 370 – 1000 гривень, найдорожчі пропозиції у центрі – 2 500 – 3 тисячі гривень за 2-кімнатні апартаменти.

Скільки доведеться заплатити за будиночок у Карпатах



Ціни на житло в Карпатах варіюються в залежності від локації / Фото Unsplash

Кількість охочих провести новорічні свята у Карпатах з кожним роком зростає. Це видно й з ажіотажу довкола готелів та хостелів: вже на середину листопада було заброньовано 50% номерів.

На новорічний період українські готелі в Карпатах очікують на повне завантаження, відповідно, зростуть і ціни на проживання. За попередніми оцінками, вартість на оренду у грудні підвищилася на 10 – 15%.

Буковель

Буковель не лише найвідоміший, а й один із найдорожчих курортів України. І на новорічні свята ціни на житло тут значно зростають. За 5 ночей, включаючи новорічну, на двох доведеться заплатити щонайменше 20 тисяч гривень. Є варіанти й дорожчі – від 30 тисяч гривень із включеним сніданком. Для великої компанії пропонують зняти цілий будинок, його вартість стартує від 150 тисяч гривень.

Цікаво, що високі ціни зовсім не відлякують туристів. На період Нового року та різдвяних свят у Буковелі зайняті практично всі варіанти. Але можна придивитися житло у прилеглих селищах, наприклад, у Поляниці чи Татарові. Ціни тут приємніші – від 8 тисяч гривень за 5 ночей в готелі. Найдорожчим варіантом є котедж площею 180 "квадратів" за 100 тисяч гривень, що розрахований на 13 гостей.

Яремче



96% житла вже заброньовано на дати з 30 грудня по 2 січня. На сайті Booking можна знайти поодинокі кімнати без особливих зручностей. Ціни на них стартують від 3 тисяч за 3 ночі. На Airbnb також залишилося небагато пропозицій – кімнати за добу стартують від 560 гривень на добу. На OLX ще можна знайти цілі котеджі та окремі номери – ціни за добу становлять 1000 гривень.

Славське

На Booking пропонують номери від 3 600 за три ночі, на Airbnb є кімнати від 600 гривень на добу, ціна на котеджі – від 1100 гривень. На OLX можна знайти варіанти від 600 гривень на добу. При цьому майже усі котеджі уже заброньовані.

Драгобрат

Ви навряд чи знайдете пропозиції у цьому регіоні, оскільки більшість із них почали бронювати ще з кінця осені. Найближчі пропозиції розташовані за 10 – 20 кілометрів від курорту. За 3 ночі у готелі доведеться заплатити 1800 гривень.

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Кому можуть відмовити

Оренда квартир на новорічні свята має чимало особливостей. Деякі власники наголошують на тому, що в їхніх помешканнях заборонені гучні святкування, тож якщо ви шукаєте приміщення для великої компанії, краще узгодити всі деталі заздалегідь.



Орендодавці можуть відмовити великим компаніям і неповнолітнім / Фото Unsplash

Також орендарі можуть відмовити неповнолітнім, тим, хто відмовляється від передоплати та планує перебування у квартирі з домашніми тваринами. Врахуйте й те, що деякі власники пропонують заселення мінімум на 3 доби.

Щоб пришвидшити пошук, використовуйте на пошукових сайтах відповідні фільтри та проговоріть з орендодавцем усі нюанси перед заселенням.

Як уберегтися від шахрайських оголошень напередодні свят

Разом із попитом на подобове житло, у мережі активуються шахраї. Схема фейкової новорічної оренди помешкання працює приблизно так: на сайті із оголошеннями з'являється привабливе житло із "солодкою" ціною. Власник пропонує заплатити передоплату, але в переддень Нового року не виходить на зв'язок.

Щоб убезпечити себе зверніть увагу на:

Вартість бронювання

Аванс за бронювання житла – поширена практика. Утім, важливо звернути увагу на його розмір. 50% від вартості оренди повинні насторожити. Зазвичай власники просять 10 – 20%.

Телефонний номер орендодавця

Абсолютно безкоштовний спосіб перевірки особи, яка здає житло – прогін контактів застосунками з визначення номера. Якщо більшість тегів пов'язані із негативом або ж номер активований нещодавно – варто задуматися.



Перш ніж скидати завдаток, перевірте особу орендодавця / Фото Unsplash

Якщо вам дозволяє час, спробуйте зв'язатись з власником помешкання відеозв'язком. За потреби можна запросити невелику екскурсію квартирою чи будинком для огляду усіх зручностей чи краєвидів з вікна.

Локацію житла

Не зайвим буде перевірити, чи існує взагалі вулиця та адреса, яку зазначає орендодавець в оголошенні. Для цього введіть геолокацію в пошуковиках. Якщо супутник не зафіксував відповідної адреси – запропонованого житла на цьому місці немає. Такі пропозиції ігноруйте без жодних сумнівів.

Пам'ятайте, що обачність під час пошуку подобового житла не лише зекономить ваші час та кошти, але й збільшить шанси на омріяний відпочинок.