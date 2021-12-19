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Занадто багато гірлянд

Гірлянди, які переливаються різкими неоновими вогнями дійсно привносять атмосферу свята, однак занадто велика кількість мерехтливих відблисків виснажує як зір, так і нервову систему. Тож відпочити у перевантаженому гірляндами приміщенні може бути складно.

Щодо естетичності тут теж є свої нюанси. У вимкненому стані при денному світлі гірлянда з темними дротами на стіні чи вікні виглядатиме не особливо привабливо.

Як виправити

Оберіть мінімалістичні гірлянди без кольорового мерехтіння / Фото Unsplash

Для створення святкової атмосфери достатньо прикрасити вогнями ялинку. Але якщо вам хочеться більше затишку та додаткового освітлення, зверніть увагу на акуратні гірлянди з прозорим дротом та м'яким золотистим світлом лампочок.

Можливо, вам підійдуть мініатюрні варіанти, наприклад, гірлянда, що працює від батарейок, яку можна повішати над каміном чи ліжком.

Хаотично прикрашена ялинка

Навіть найкрасивішу ялинку легко зіпсувати, якщо заздалегідь не продумати стиль її оформлення та хаотично розвішати прикраси різних кольорів, епох та колекцій.

Як виправити

Оберіть 2 – 3 кольори для того щоб прикрасити новорічне дерево / Фото Pinterest

Для того щоб новорічна ялинка стала головним акцентом в інтер'єрі, потрібно дотримуватися кількох правил.

три чверті всіх прикрас повинні бути в різних відтінках одного кольору. Не бійтеся, що це буде нудно. Дизайнери інтер'єрів переконують, що для декору ялинки достатньо 2 – 3 тонів;

розташовуйте внизу дуже великі ялинкові кулі та плавно зменшуйте розмір прикрас у напрямку до верхівки дерева;

вішайте гірлянду, перш ніж вішати іграшки;

відштовхуйтеся від інтер'єру оселі.

Наклейки

Намагайтеся зменшити використання наклейок / Фото Pinterest

Яскраві інтер'єрні наклейки з привітаннями часто прикрашають громадські місця. У квартирі ж такий декор виглядатиме дешево та недоречно. Завдяки цьому рішенню навряд чи вдасться досягти бажаного затишку, до того ж клей може залишити неприємний слід на стінах чи меблях.

Як виправити

Якщо ви хочете додати графічних елементів, найкраще підійдуть новорічні візерунки на вікна.

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Декор лише в одній кімнаті

Часто можна захопитися прикрасою кімнати, в якій стоїть ялинка, і забути про решту квартири. У цьому випадку виникає дисгармонія та відчуття незавершеності.

Як виправити

Потурбуйтеся про деталі / Фото Pinterest

Продумайте сценарій оформлення, який поєднає святковим декором весь будинок. Наприклад, ви вибрали червоні та зелені прикраси для ялинки. В цьому випадку можна повісити у передпокої червоно-зелений вінок на вхідні двері, підібрати рушники тих же відтінків для ванної та кухні, поставити на стіл кольорові свічки та накинути на ліжко яскравий плед.