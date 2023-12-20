Якщо ж порівнювати початок листопада до початку грудня, то зниження у вартості було суттєвішим – приблизно -12%. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані платформи оголошень M2bomber.

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Як змінилася вартість оренди квартир у Києві

Рівно місяць тому, 20 листопада, винайняти квартиру в середньому можна було за 17 076 гривень. Проте зараз середня вартість становить 16 тисяч гривень.

Районом із найдорожчими цінами традиційно є Голосіївський із середньою вартістю 33 500 гривень. Наступним в списку буде Шевченківській, де ціна оренди в середньому коштує 28 900 гривень. На третьому місці опинився Солом'янський район, і там вартість вже значно нижча – 18 950 гривень.

Три райони із найдешевшими цінами:

Деснянський – 11 500 гривень;

Дніпровський – 13 250 гривень;

Святошинський – 14 590 гривень.

Актуальні середні ціни на оренду житла в Києві / Дані M2bomber

У яких областях квартири будують найактивніше

В Україні протягом січня-вересня 2023 року почали будувати 50 тисяч нових квартир. Лідерами серед областей є:

Київська – 9 220 майбутніх квартир (5 370 у багатоквартирних будинках);

Львівська – 7 651 квартира (5 800 у багатоквартирних будинках);

Івано-Франківська – 5 992 квартири (4 913 у багатоквартирних будинках).

На четвертому місці – Київ окремо із загальною кількістю у 3374 квартири (майже всі – у багатоквартирних будинках).