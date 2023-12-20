Если сравнивать начало ноября до начала декабря, то снижение в стоимости было более существенным – примерно -12%. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на данные платформы объявлений M2bomber.

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Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве

Ровно месяц назад, 20 ноября, снять квартиру в среднем можно было за 17 076 гривен. Однако сейчас средняя стоимость составляет 16 тысяч гривен.

Районом по самым дорогим ценам традиционно является Голосеевский со средней стоимостью 33 500 гривен. Следующим в списке будет Шевченковская, где цена аренды в среднем стоит 28 900 гривен. На третьем месте оказался Соломенский район, и там стоимость уже значительно ниже – 18 950 гривен.

Три района по самым дешевым ценам:

Деснянский – 11 500 гривен;

Днепровский – 13 250 гривен;

Святошинский – 14 590 гривен.

Актуальные средние цены на аренду жилья в Киеве / Данные M2bomber

В каких областях квартиры строят самое активное

В Украине в январе-сентябре 2023 года начали строить 50 тысяч новых квартир. Лидерами среди областей являются:

Киевская – 9220 будущих квартир (5370 в многоквартирных домах);

Львовская – 7651 квартира (5800 в многоквартирных домах);

Ивано-Франковская – 5992 квартиры (4913 в многоквартирных домах).

На четвертом месте – Киев отдельно с общим количеством в 3374 квартиры (почти все – в многоквартирных домах).