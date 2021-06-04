Документ передбачає введення оподаткування ПДВ першої поставки житла. Що це означає та що може змінитися – читайте нижче.

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Що пропонує Кабмін

Документом, ініціатором якого є Кабмін, пропонується обкласти ПДВ операції з продажу житла у новобудовах в Україні.

Зазначається, що йдеться про першу передачу готового нового об'єкту нерухомості у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість матеріалів, придбаних за рахунок виконавця) зі спорудження такого житла рахунком замовника.

Кабмін хоче обкласти ПДВ продаж житла у новобудовах / Фото Pixabay

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Крім того, пропонується збільшити податки на доходи фізичних осіб (ПДФО) від продажу третьої та наступних квартир протягом звітного податкового року з 5% до 18%.

Також пропонується збільшити податки на продаж третього і наступних об'єктів нерухомості протягом року / Фото Pixabay

Які податки сплачуються зараз

Нині під час продажу квартири, будинку чи ділянки не частіше, ніж раз на рік та за умови володіння нею не менше, ніж протягом трьох років, українці сплачують 2% державі:

1% до Пенсійного фонду;

1% мита з покупця та продавця.

Якщо протягом року особа продає кілька об'єктів нерухомості, з кожної угоди додатково сплачується 5% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

Станом на 4 червня законопроєкт надано для ознайомлення профільному комітету Верхової Ради.