Через повномасштабну війну ціни на подобову оренду в низці регіонів просіли. Подекуди залишилися на рівні минулого року. При цьому кількість пропозицій, за даними OLX, збільшилася.

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Найбільше за рік зріс асортимент місць у хостелах – на 48%. Кількість вільних кімнат для короткострокової оренди зросла майже на 20%. Єдиний тип нерухомості попит на який тримається на високому рівні – приватні будинки.

Як розподілилися попит та ціни

Цьогоріч маршрути українців суттєво не змінилися. Як і наприкінці минулого року, зараз найактивніше цікавляться короткостроковою орендою у великих містах, а також у гірських населених пунктах на Заході країни. У п’ятірку найпопулярніших міст впродовж листопада – грудня увійшли:

Київ – добова вартість оренди в середньому 7 100 гривень; Яремче – 1 000 гривень; Микуличин – 2 000 гривень; Львів – 2 500 гривень; Дніпро – 4 500 гривень.

Ціни на приватні будинки

Найдорожче орендувати будинок на Київщині (в середньому 5 679 гривень, що на 9% дорожче, ніж у грудні 2021 року), Дніпропетровські області (3 766 гривень, що вдвічі дорожче, ніж у грудні 2021) та Сумщині (3 000 гривень, що на 20% дорожче, ніж у грудні 2021 року).

Найбільш вигідна добова оренда житла у Рівненській області (близько 1 000 гривень за ніч). При чому, такі ж ціни пропонували і минулого року. Також близько тисячі гривень обійдеться оренда будинку на Полтавщині, що на 20% дешевше, ніж торік.

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На Закарпатті середня вартість коливається в рамках 1 400 гривень за ніч, в Івано-Франківській області – близько 1 700 гривень. У порівнянні з груднем 2021 року, ціни в цих регіонах залишилися приблизно на тому ж рівні.

Ціни на подобову оренду квартир

Традиційно найбільший попит на оренду квартир залишається у мегаполісах. Що стосується цін, то в окремих містах вартість ночівлі залишилася на рівні минулого року, а подекуди навіть дещо зросла. Так, у Києві, Вінниці та Луцьку середня ціна за добу не змінилася та становить 650 гривень. Натомість найсуттєвіше розцінки зросли у Львові. Вартість оренди здорожчала на 19% та становить зараз 775 гривень на добу.