Традиційного ажіотажу немає: скільки коштує подобова оренда житла в Україні
Джерело:Delo.ua
Традиційно грудень є місяцем, коли українці активно придивляються до квартир та будинків для подобової оренди житла на новорічну ніч. Однак цього сезону активного попиту не спостерігається.
Через повномасштабну війну ціни на подобову оренду в низці регіонів просіли. Подекуди залишилися на рівні минулого року. При цьому кількість пропозицій, за даними OLX, збільшилася.
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Найбільше за рік зріс асортимент місць у хостелах – на 48%. Кількість вільних кімнат для короткострокової оренди зросла майже на 20%. Єдиний тип нерухомості попит на який тримається на високому рівні – приватні будинки.
Як розподілилися попит та ціни
Цьогоріч маршрути українців суттєво не змінилися. Як і наприкінці минулого року, зараз найактивніше цікавляться короткостроковою орендою у великих містах, а також у гірських населених пунктах на Заході країни. У п’ятірку найпопулярніших міст впродовж листопада – грудня увійшли:
- Київ – добова вартість оренди в середньому 7 100 гривень;
- Яремче – 1 000 гривень;
- Микуличин – 2 000 гривень;
- Львів – 2 500 гривень;
- Дніпро – 4 500 гривень.
Ціни на приватні будинки
Найдорожче орендувати будинок на Київщині (в середньому 5 679 гривень, що на 9% дорожче, ніж у грудні 2021 року), Дніпропетровські області (3 766 гривень, що вдвічі дорожче, ніж у грудні 2021) та Сумщині (3 000 гривень, що на 20% дорожче, ніж у грудні 2021 року).
Найбільш вигідна добова оренда житла у Рівненській області (близько 1 000 гривень за ніч). При чому, такі ж ціни пропонували і минулого року. Також близько тисячі гривень обійдеться оренда будинку на Полтавщині, що на 20% дешевше, ніж торік.
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На Закарпатті середня вартість коливається в рамках 1 400 гривень за ніч, в Івано-Франківській області – близько 1 700 гривень. У порівнянні з груднем 2021 року, ціни в цих регіонах залишилися приблизно на тому ж рівні.
Ціни на подобову оренду квартир
Традиційно найбільший попит на оренду квартир залишається у мегаполісах. Що стосується цін, то в окремих містах вартість ночівлі залишилася на рівні минулого року, а подекуди навіть дещо зросла. Так, у Києві, Вінниці та Луцьку середня ціна за добу не змінилася та становить 650 гривень. Натомість найсуттєвіше розцінки зросли у Львові. Вартість оренди здорожчала на 19% та становить зараз 775 гривень на добу.