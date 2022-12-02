Київ став менш привабливим для оренди житла: за скільки можна винайняти квартиру у грудні

Орендодавці, які пропонували квартири до повномасштабної війни, не відмовилися від цього бізнесу і сьогодні. На тлі низького попиту багато із них знизили ціни. Цим скористалися кияни, які переїхали у кращі квартири.

Про це розповів керівник агентства нерухомості "ПІК" В'ячеслав Козак. За його словами, сьогодні попит формують здебільшого переселенці. Через збільшення кількостей запитів росте і ціна.

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Ринок оренди відновлюється, а ціни ростуть

Козак розповідає, що восени розпочалося повноцінне відновлення ринку оренди.

Якщо влітку шукати орендаря доводилося місяць, то зараз – тиждень-півтора при адекватній ціні на квартиру. Якщо ж потенційні орендарі не звертаються – потрібно знижувати ціни,

– зазначає він.

Козак додає, що про збільшення зацікавленості свідчить скорочення пропозиції. Якщо ще кілька місяців тому можна було знайти до десятка варіантів однокімнатних квартир за 10 тисяч гривень, зараз таких лише 3 – 5.

Переважна більшість орендарів якраз і шукає житло в цій ціновій категорії – однокімнатні квартири за ціною до 10 000 гривень, а двокімнатні – до 15 000 гривень на місяць.

Скільки коштує оренда житла в Києві (у перерахунку на долари)

Однокімнатна Двокімнатна Трикімнатна Київ 289 391 466 Голосіївський 260 322 445 Дарницький 261 323 375 Деснянський 265 340 448 Дніпровський 246 342 419 Оболонський 318 372 477 Печерський 395 507 590 Подільський 290 367 464 Святошинський 255 355 428 Солом'янський 265 362 461 Шевченківський 345 568 626

Житло у передмісті досі не дотягує до лютневих показників

Орендні ставки в передмісті столиці теж просіли. Якщо до війни двокімнатна квартира в Ірпені в новому будинку здавалася за 12 000 гривень, то кілька місяців тому квартиру можна було зняти за 6000 гривень на місяць.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта каже, що ціни на оренду житла, найімовірніше, сильно не змінюватимуться до весни наступного року. Київ через постійні перебої з електрикою став менш привабливим у порівнянні з містами на заході країни. Але власники столичної нерухомості не готові знижувати ціни.

Але як тільки військові дії закінчаться, у місто почне повертатися більше людей і ситуація докорінно зміниться,

– каже Юрій Піта.