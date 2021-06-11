Оренда квартири у Києві: як не нарватися на шахраїв

В Україні останніми роками активізувалися шахраї на ринку нерухомості. Це стосується як купівлі та продажу житла, так і оренди.

На сьогодні існує безліч схем, які використовують аферисти. Як не потрапити на виверти шахраїв – читайте далі.

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Передоплата перед переглядом

Досить часто перед переглядом житла можна почути, що на квартиру, яка зацікавила потенційного наймача, багато охочих, тому потрібно внести передоплату. Також існують інші подібні історії, коли аферисти виманюють гроші. Слід розуміти, що будь-яка подібна схема є шахрайством.

Ціна

Іноді оголошення про здачу квартири виглядає максимально привабливо: квартира зі свіжим ремонтом і відмінним місцем розташування, ще й ціна низька. Потенційні квартиронаймачі, звичайно ж, зацікавляться такою пропозицією. Однак все ж слід моніторити ринок, щоб перевірити адекватність ціни. Якщо вона занадто занижена – це може бути ще одна схема шахраїв, які вимагатимуть перевести гроші на карту для показу квартири. Після оплати, як правило, виявляється, що подібного об'єкта не існує.

На ринку нерухомості активізувалися шахраї / Фото 24 канал

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Фото

Під час підбору квартири слід перевірити фото (особливо, якщо вони професійні) через Google. Так можна визначити реальність об'єкта. Трапляється, що це фото зовсім іншого житла в іншому місті.

Адреса

Трапляються ситуації, коли під час перегляду квартири орендодавець просить підписати договір, а в ньому вказано абсолютно іншу адресу або ж справжні власники не в курсі про здачу житла.

Для того щоб не нарватися на шахраїв і безпроблемно винайняти житло, слід якомога уважніше перевірити об'єкт: дізнатися точну адресу, подивитися свіжі фотографії, а також правовстановлюючі документи на квартиру і паспорт власника.