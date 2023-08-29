Які квартири мають попит в орендарів під час війни в Києві

Вже з серпня ціни на оренду житла "пожвавилися". Це пов'язано з початком навчального року та з частковим поверненням українців з-за кордону. Дізнайтеся, які квартири мають попит серед жителів Києва.

Найбільше запитів є на однокімнатні та трикімнатні квартири. "Перші – знімають молоді пари чи самотні люди, які приїжджають на роботу в нове місто. А трикімнатні – родини, які вимушено через війну знову живуть кількома поколіннями, або ж студенти, що ділять витрати на оренду", – розповідала про свої спостереження оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Найбільший попит на однокімнатні квартири

Ринок оренди також проаналізував рієлтор з Києва Богдан Маковецький. Він дослідив, що за критерієм "кількість кімнат" попит у Києві розподіляється так:

однокімнатні – 60%;

двокімнатні – 30%;

три- і більше кімнат – 10%.

За словами незалежної експертки ринку нерухомості Ірини Луханіної, зараз популярні квартири в нових будинках, на низьких поверхах до 5 – 7-го, з сучасними меблями та паркінгом, який можна використовувати як бомбосховище.

Такі помешкання коштують, звичайно, що дорожче в порівнянні зі старим фондом. Та навіть попри ціну, вони "тримаються" на ринку максимум тиждень. Важливим фактором також залишається відсутність стратегічних об'єктів поблизу.

"У старому фонді цінують газові плити, але тут доводиться обирати: газ або паркінг. Три- і більше кімнатні в старому фонді знімають менш охоче, ніж однокімнатні та двокімнатні", – каже Луханіна.

Попит на однокімнатні квартири може зрости ще більше перед опалювальним сезоном. У той період кияни переїжджають з більших квартир у менші за площею.