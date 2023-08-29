Больше всего запросов есть на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. "Первые – снимают молодые пары или одинокие люди, которые приезжают на работу в новый город. А трехкомнатные – семьи, вынужденные из-за войны снова живущие несколькими поколениями, или же студенты, делящие расходы на аренду", – рассказывала о своих наблюдениях обозреватель рынка. недвижимости Виктория Берещак.

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Наибольший спрос на однокомнатные квартиры

Рынок аренды также проанализировал риелтор из Киева Богдан Маковецкий. Он исследовал, что по критерию "количество комнат" спрос в Киеве распределяется следующим образом:

однокомнатные – 60%;

двухкомнатные – 30%;

трех- и более комнат – 10%.

По словам независимой экспертки рынка недвижимости Ирины Луханиной, сейчас популярны квартиры в новых домах, на низких этажах до 5 – 7-го, с современной мебелью и паркингом, который можно использовать как бомбоубежище.

Такие дома стоят, конечно, что дороже по сравнению со старым фондом. И даже несмотря на цену, они "держатся" на рынке максимум неделю. Важным фактором также остается отсутствие стратегических объектов вблизи.

"В старом фонде ценят газовые плиты, но здесь приходится выбирать: газ или паркинг. Три- и более комнатные в старом фонде снимают менее охотно, чем однокомнатные и двухкомнатные", – говорит Луханина.

Спрос на однокомнатные квартиры может возрасти еще больше перед отопительным сезоном. В тот период киевляне переезжают из больших квартир в меньшие по площади.