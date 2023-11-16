Місячна орендна плата за квартиру складає лише 2500 гривень. Так, ціна справді дуже низька, але на такі умови проживання погодиться дуже мало людей. Про це розповідає 24 Канал після аналізу онлайн-оголошень на платформі OLX.

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Що пропонують у Львові за 2500 гривень на місяць

Автор оголошення зазначає, що житло розташоване в будинку на першому поверсі та має окремий вхід. Це квартира-кавалерка, тобто маленьке житло, де є мінімум зручностей. Зокрема, ремонт у помешканні дуже старий: стіни обдерті, а меблі пошкоджені. Загальна житлова площа становить 40 квадратних метрів, з них 8 "квадратів" виокремили на кухню.



Кухня або кухонний куточок у квартирі / Фото OLX

У квартирі лише електричне опалення та немає води. За нею потрібно буде ходити в окреме дерев'яне приміщення, однак, яке саме, автор оголошення не зазначає.

Квартиру планують здавати на довготривалий термін. У вартість користування входить власне невеличке подвір'я. Окрім місячної плати в 2500 гривень, орендар має платити також за електрику.

Спальня з канапою / Фото OLX

Найдешевша квартира у Львові розташована на вулиці Мирній. Її також можуть здати в оренду під склад.