Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. По-перше, вважає експертка, напередодні можна розраховувати на приємніший цінник, ніж за кілька тижнів до ялинки. До того ж зараз ще можна знайти привабливі вільні варіанти, які стрімко скорочуватимуться із кожним днем.

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"Наразі попит на новорічну оренду під Києвом, судячи з моїх спостережень, перебуває приблизно на торішньому рівні. На інтернет-майданчиках все ще достатньо варіантів, власники вже ставлять "святковий" цінник та обмеження за кількістю днів – зазвичай від 3 і більше", – розповідає Берещак.

Оглядачка зазначає, що ті, хто досі вагається із бронюванням, повинні поспішити, оскільки в період з 30 грудня до 3 січня вже понад 70% варіантів зайняті.

Зверніть увагу. Якщо є бажання зняти будинок лише на ніч – готуйтеся до підвищеного тарифу.

Що найбільше цікавить орендарів

Найпопулярнішими варіантами залишаються будинки з можливими зимовими активностями / Фото Pexels

Найбажанішими напрямками вважаються населені пункти вздовж Одеської та Житомирської траси в межах 2 – 30 кілометрів від столиці. На них, з досвіду минулих років, припадає понад половина попиту.

Інтерес в орендарів викликають варіанти з можливими зимовими активностями: лазня, сауна, після якої прямо в ополонку, піші прогулянки околицями.

Попит мають будинки з усією необхідною побутовою технікою (плита, холодильник, мікрохвильова піч тощо), меблями у всіх кімнатах, а також посудом. Звісно, пандемія внесла деякі корективи до сервісного бізнесу, і деякі служби доставки обслуговують не лише Київ, а й передмістя, але все ж здебільшого орендарі готують на новорічну ніч самостійно.

Справжній бум на свята спостерігається в організованих місцях відпочинку – дачних котеджних містечках, заміських рекреаційних клубах з терасами та лаунж-просторами, спа-центрами та ресторанами. Їх популярність, зазначає експертка, зумовлена продуманою інфраструктурою.

Вільних пропозицій у подібних, найбільш наближених до Києва центрах відпочинку, на свята вже практично не залишилося.

Багато місць заброньовано за місяці, повний sold out для власників бізнесу, до речі, звичний. Українці вже не перший рік віддають перевагу інстаграмному хюге та святам під ключ,

– коментує тренди Берещак.

Скільки доведеться заплатити за житло на свята

Які будинки шукають українці на Новий рік / Фото Pexels

Вартість новорічної оренди безпосередньо залежить від формату житла, його локації, комплектації, а також варіантів святкування. Одне незмінно: вартість оренди в новорічну ніч збільшується у 2 – 3 рази у порівнянні зі звичайними розцінками.

Найбільше просять власники будинків для компаній 8 – 12 осіб у радіусі 10 – 25 кілометрів від столиці.

Середня вартість оренди заміського будинку під Києвом на Новий рік на невелику компанію становить близько 500 – 700 доларів на добу, що у середньому у 2,5 – 3 рази вище, ніж за подібні лоти у звичайні дні.

Якщо ми говоримо про будинки підвищеного комфорту, то вартість може сягати й понад 1000 доларів на добу. Зазвичай такі об'єкти здаються з гарним ремонтом, сауною, басейном, лазнею та ландшафтним дизайном на території.