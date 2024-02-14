Зараз вигідніше: скільки коштує винайняти квартиру в Одесі

Загалом ціни на оренду в Україні зростають – за минулий рік середня вартість стала вищою на 15,9%. Проте зимою у великих містах суттєвого подорожчання немає, наприклад, в Одесі на ринку оренди відносне затишшя.

В Одесі на ціни завжди впливала та надалі впливає сезонність. Узимку попит на оренду квартир рідко переживає сплеск, тому він значно нижчий, ніж влітку. Саме тому зараз просто чудовий час, щоб знайти житло в Одесі.

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Які ціни на оренду квартир в Одесі в лютому

"Зазвичай взимку попит на оренду нижчий. Якщо ринок продажів дуже залежить від ймовірності обстрілів, то оренда – більше від сезону. Влітку та восени квартири в Одесі орендують активно, а у грудні – лютому люди рідше переїжджають, вирішують такі питання раніше. Навесні попит починає зростати, влітку досягає піка. Але цього сезону ситуація залежатиме від того, буде сам сезон чи ні, приїдуть люди на відпочинок чи не приїдуть", – каже одеський рієлтор і член Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Внученко.

За даними аналітиків DIM.RIA, ціни на оренду квартир у більшості (18) мікрорайонів залишаються без змін. Вартість зросла лише в п'яти мікрорайонах, а в шести – навіть знизилися.

Вартість оренди за кількістю кімнат:

1-кімнатні – 6 950 гривень;

2-кімнатні – 7 949 гривень;

3-кімнатні – 7 565 гривень;

4-кімнатні – 11 174 гривні.

Середні ціни за районами: Київський – 7 027 гривень; Пересипський – 6 029 гривень; Приморський – 12 058 гривень; Хаджибейський – 6 029 гривень.

Скільки коштує винайняти житло зараз у Києві

За останній місяць ціни на оренду житла в Києві майже не змінилися. Середня вартість квартири з одною кімнатою становить 16 630 гривень на місяць, а двокімнатної – 19 987 гривень.

Найдорожчі ціни на оренду квартир у Печерському та Шевченківському районах – 30 480 та 27 500 гривень відповідно. Проте в Деснянському та Оболонському районах середня вартість дуже низька – 10 600 і 12 000 відповідно.