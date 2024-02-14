В Одессе на цены всегда влияла и продолжает влиять сезонность. Зимой спрос на аренду квартир редко переживает всплеск, поэтому он значительно ниже, чем летом. Именно поэтому сейчас просто отличное время, чтобы найти жилье в Одессе.

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Какие цены на аренду квартир в Одессе в феврале

"Обычно зимой спрос на аренду ниже. Если рынок продаж очень зависит от вероятности обстрелов, то аренда – больше от сезона. Летом и осенью квартиры в Одессе арендуют активно, а в декабре – феврале люди реже переезжают, решают такие вопросы раньше. Весной спрос начинает расти, летом достигает пика. Но в этом сезоне ситуация будет зависеть от того, будет сам сезон или нет, приедут люди на отдых или не приедут", – говорит одесский риелтор и член Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Внученко.

По данным аналитиков DIM.RIA, цены на аренду квартир в большинстве (18) микрорайонов остаются без изменений. Стоимость выросла лишь в пяти микрорайонах, а в шести – даже снизились.

Стоимость аренды по количеству комнат:

1-комнатные – 6 950 гривен;

2-комнатные – 7 949 гривен;

3-комнатные – 7 565 гривен;

4-комнатные – 11 174 гривны.

Средние цены по районам: Киевский – 7 027 гривен; Пересипский – 6 029 гривен; Приморский – 12 058 гривен; Хаджибейский – 6 029 гривен.

Сколько стоит снять жилье сейчас в Киеве

За последний месяц цены на аренду жилья в Киеве почти не изменились. Средняя стоимость квартиры с одной комнатой составляет 16 630 гривен в месяц, а двухкомнатной – 19 987 гривен.

Самые дорогие цены на аренду квартир в Печерском и Шевченковском районах – 30 480 и 27 500 гривен соответственно. Однако в Деснянском и Оболонском районах средняя стоимость очень низкая – 10 600 и 12 000 соответственно.