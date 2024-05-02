Як правильно орендувати квартиру: враховуйте це, щоб не натрапити на шахраїв

В Україні досить часто фіксують випадки шахрайства, що пов'язані з орендою квартир. Тому варто дотримуватися чітких правил під час розмови з орендодавцем та в процесі оформлення договору.

Серед найпоширеніших сценаріїв – квартиру здають без згоди власника, вона належить іншим особам або є в іпотеці. Фахівці кажуть, що орендарі мають уважно укладати договір з усіма деталями винаймання житла, а також перевіряти документи на нерухомість у власників.

Зверніть увагу З'явився рейтинг найкращих забудовників Києва: КН РІЕЛ увійшла до трійки лідерів

Обов'язково треба перевіряти документи на квартиру

Перед укладенням договору завжди слід перевіряти документи на житло, особливо якщо орендна ціна занадто низька. Орендодавці можуть приховувати ті чи інші важливі дані, через що в майбутньому виникнуть проблеми. Юристи кажуть, що найчастіше хочуть приховувати те, що:

квартиру здають без згоди власника;

помешкання належить іншим особам;

житло є в іпотеці;

квартира перебуває під арештом;

документи на нерухомість оформлені неналежним чином або їх взагалі немає.

Документами, що підтверджують право власності на житло, можуть бути:

витяг з єдиного реєстру нерухомого майна;

свідоцтво про право власності чи про право на спадщину;

договір купівлі-продажу або дарування.

Також орендодавець повинен показати документ, що засвідчує його особу.

Як укладати договір

Правильно оформлений договір визначатиме чіткі умови оренди:

її термін;

стан орендованого житла;

розмір орендної плати;

порядок припинення договору.

Крім того, цей документ дасть можливість орендарю претендувати на отримання податкової знижки на винаймання житла або субсидії за місцем фактичного проживання.

Що має бути в договорі:

ПІБ та адреси сторін;

об'єкт оренди;

дата укладання договору та термін, на який він укладається, а також спосіб продовження договору та його припинення;

розмір та порядок оплати;

порядок здійснення комунальних платежів;

питання страхового депозиту та його повернення;

акт приймання-передавання.

Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині,

– пояснюють юристи.

В акті приймання-передавання треба докладно описати стан квартири, всі речі та їхній вигляд.