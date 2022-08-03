Ціни за оренду у перерахунку у доларах усе ще залишаються меншими, ніж до війни, майже в усіх регіонах, за винятком Полтавської (+307%) і Кіровоградської (+83%), які продовжують активно приймати переселенців зі сходу.
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Де внутрішні переселенці активно орендують житло
Внутрішні переселенці підтримують високий рівень зацікавленості в оренді квартир в областях віддалених від бойових дій.
За даними аналітики порталу ЛУН, у порівнянні з осінню 2021 року, рекордний попит проявляються у трьох областях України:
- Закарпатській +455%,
- Полтавській +364%,
- Тернопільській +334%.
Водночас південь повністю втратив туристичний потенціал. Приміром, Одеська область демонструє спад зацікавленості в оренді на -80%, а Миколаївщина – аж на -91% у порівнянні з кінцем літа 2021 року.
Як змінився попит на житло в Україні / Інфографіка ЛУН
Різниця зацікавленості в оренді житла в липні 2022 в порівнянні з жовтнем 2021 в інших областях виглядає так:
- Вінницька +266%
- Кіровоградська +234%
- Черкаська +176%
- Хмельницька +99%
- Запорізька +34%
- Чернівецька +30%
- Дніпропетровська +26%
- Київська +17%
- Рівненська -9%
- Львівська -13%
- Івано-Франківська -38%
- Житомирська -45%
- Волинська -55%
- Сумська -88%
- Чернігівська та Харківська -97%
- Херсонська -100%.
В яких регіонах України найдешевше
До війни ціни на оренду в Україні фіксувались в гривні, але власники квартир все частіше аргументують підвищення цін саме зміною курсу валют.
Вартість оренди жила по Україні / Інфографіка ЛУН
Після останнього підвищення офіційного курсу долара, житло в порівнянні з осінню 2021 у валюті стало відчутно дешевшим у таких областях:
- Київській – зниження на 33%,
- Житомирській – зниження на 26%,
- Тернопільській – зниження на 42%,
- Харківській – зниження на 47%,
- Одеській – зниження на 57%,
- Миколаївській – зниження на 29%,
- Херсонській – зниження на 70%.
Особлива ситуація на Закарпатті. Усупереч рекордній зацікавленості ціни у доларах зменшилися на 18%. Це пов’язують зі зменшенням кількості вільних квартир та виїздом частини внутрішньо переміщених осіб з області в інші регіони.
Вартість житла у Києві / Інфографіка ЛУН
У Києві за липень ціна на однокімнатну квартиру в середньому збільшилась на 1 000 – до 9 000 гривень. Двокімнатна здорожчала в оренді на 2 000 гривень і склала 14 000.
Трикімнатна додала у ціні +2 100 гривень і тепер в середньому її оренда обійдеться у 22 000 гривень. Це пов’язано як з пожвавленням попиту, так і зі зміною курсу валют.