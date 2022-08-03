Ціни за оренду у перерахунку у доларах усе ще залишаються меншими, ніж до війни, майже в усіх регіонах, за винятком Полтавської (+307%) і Кіровоградської (+83%), які продовжують активно приймати переселенців зі сходу.

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Де внутрішні переселенці активно орендують житло

Внутрішні переселенці підтримують високий рівень зацікавленості в оренді квартир в областях віддалених від бойових дій.

За даними аналітики порталу ЛУН, у порівнянні з осінню 2021 року, рекордний попит проявляються у трьох областях України:

Закарпатській +455%,

+455%, Полтавській +364%,

+364%, Тернопільській +334%.

Водночас південь повністю втратив туристичний потенціал. Приміром, Одеська область демонструє спад зацікавленості в оренді на -80%, а Миколаївщина – аж на -91% у порівнянні з кінцем літа 2021 року.



Як змінився попит на житло в Україні / Інфографіка ЛУН

Різниця зацікавленості в оренді житла в липні 2022 в порівнянні з жовтнем 2021 в інших областях виглядає так:

Вінницька +266%

Кіровоградська +234%

Черкаська +176%

Хмельницька +99%

Запорізька +34%

Чернівецька +30%

Дніпропетровська +26%

Київська +17%

Рівненська -9%

Львівська -13%

Івано-Франківська -38%

Житомирська -45%

Волинська -55%

Сумська -88%

Чернігівська та Харківська -97%

Херсонська -100%.

В яких регіонах України найдешевше

До війни ціни на оренду в Україні фіксувались в гривні, але власники квартир все частіше аргументують підвищення цін саме зміною курсу валют.

Вартість оренди жила по Україні / Інфографіка ЛУН

Після останнього підвищення офіційного курсу долара, житло в порівнянні з осінню 2021 у валюті стало відчутно дешевшим у таких областях:

Київській – зниження на 33%,

– зниження на 33%, Житомирській – зниження на 26%,

– зниження на 26%, Тернопільській – зниження на 42%,

– зниження на 42%, Харківській – зниження на 47%,

– зниження на 47%, Одеській – зниження на 57%,

– зниження на 57%, Миколаївській – зниження на 29%,

– зниження на 29%, Херсонській – зниження на 70%.

Особлива ситуація на Закарпатті. Усупереч рекордній зацікавленості ціни у доларах зменшилися на 18%. Це пов’язують зі зменшенням кількості вільних квартир та виїздом частини внутрішньо переміщених осіб з області в інші регіони.

Вартість житла у Києві / Інфографіка ЛУН

У Києві за липень ціна на однокімнатну квартиру в середньому збільшилась на 1 000 – до 9 000 гривень. Двокімнатна здорожчала в оренді на 2 000 гривень і склала 14 000.

Трикімнатна додала у ціні +2 100 гривень і тепер в середньому її оренда обійдеться у 22 000 гривень. Це пов’язано як з пожвавленням попиту, так і зі зміною курсу валют.