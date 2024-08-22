Замість гуртожитку: які ціни на оренду маленьких квартир та окремих кімнат у великих містах

Перед початком навчального року традиційно зростає попит на оренду житла серед студентів. Це пов'язано з браком місць у гуртожитках або ж їхнім бажанням жити в кращих умовах.

Студенти та їхні батьки звертають увагу на відносно недорогі варіанти проживання в однокімнатних, малометражних квартирах чи окремих кімнатах. Аналітики OLX дослідили, як змінилася вартість на такі типи житла та скільки коштує оренда зараз, передає Нерухомість 24.

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Які ціни на однокімнатні та малометражні квартири

Ціни на однокімнатні квартири в порівнянні з липнем минулого року значно зросли у деяких містах. Мовиться про:

Київ – 14 000 гривень (+ 27,3% за рік );

); Івано-Франківськ – 12 000 гривень (+20%);

Львів – 16 178 гривень (+10,6%);

Вінницю – 10 900 гривень (+9%);

Дніпро – 9 000 гривень (+5,9%).

У Харкові та Одесі ціни не змінились – 4 000 та 7 000 на місяць.

Щодо оренди малометражного житла, то середня вартість на помешкання площею до 30 квадратів така:

Київ – 10 000 гривень ( +33,3% за рік );

); Львів – 10 000 гривень (без змін);

Вінниця – 7 000 гривень (+16,7%);

Дніпро – 7 000 гривень (+7,7%);

Івано-Франківськ – 6 000 гривень (без змін);

Одеса – 5 000 гривень (без змін);

Харків – 3 500 гривень (без змін).

Оренда окремої кімнати як альтернатива гуртожитку

Найбюджетнішим варіантом є оренда окремої кімнати. Такий формат є популярним серед молоді, хоч і схожий на проживання в гуртожитку. Перевага в тому, що студенти можуть обрати помешкання в зручному районі, ближче до навчання, роботи тощо.

У Львові ціни на окремі кімнати найвищі – в середньому 4 500 гривень (+12,5% за рік). Далі в списку йде Київ (+14,3%) та Івано-Франківськ (+33,3%) – по 4 тисячі гривень на місяць.

У Вінниці та Дніпрі кімнати в середньому коштують по 3 500 гривень (+16.7% в обох). У Харкові та Одесі ціни не змінились. Це лише 2 000 та 2 500 гривень відповідно.