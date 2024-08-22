Студенты и их родители обращают внимание на относительно недорогие варианты проживания в однокомнатных, малометражных квартирах или отдельных комнатах. Аналитики OLX исследовали, как изменилась стоимость на такие типы жилья и сколько стоит аренда сейчас, передает Недвижимость 24.

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Какие цены на однокомнатные и малометражные квартиры

Цены на однокомнатные квартиры по сравнению с июлем прошлого года значительно выросли в некоторых городах. Речь идет о:

Киев – 14 000 гривен (+ 27,3% за год );

); Ивано-Франковск – 12 000 гривен (+20%);

Львов – 16 178 гривен (+10,6%);

Винницу – 10 900 гривен (+9%);

Днепр – 9 000 гривен (+5,9%).

В Харькове и Одессе цены не изменились – 4 000 и 7 000 в месяц.

Относительно аренды малометражного жилья, то средняя стоимость на квартиру площадью до 30 квадратов такова:

Киев – 10 000 гривен ( +33,3% за год );

); Львов – 10 000 гривен (без изменений);

Винница – 7 000 гривен (+16,7%);

Днепр – 7 000 гривен (+7,7%);

Ивано-Франковск – 6 000 гривен (без изменений);

Одесса – 5 000 гривен (без изменений);

Харьков – 3 500 гривен (без изменений).

Аренда отдельной комнаты как альтернатива общежитию

Самым бюджетным вариантом является аренда отдельной комнаты. Такой формат является популярным среди молодежи, хотя и похож на проживание в общежитии. Преимущество в том, что студенты могут выбрать жилье в удобном районе, ближе к учебе, работы и тому подобное.

Во Львове цены на отдельные комнаты самые высокие – в среднем 4 500 гривен (+12,5% за год). Далее в списке идет Киев (+14,3%) и Ивано-Франковск (+33,3%) – по 4 тысячи гривен в месяц.

В Виннице и Днепре комнаты в среднем стоят по 3 500 гривен (+16.7% в обоих). В Харькове и Одессе цены не изменились. Это всего 2 000 и 2 500 гривен соответственно.