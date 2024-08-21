За даними статистики, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 12,6%. На вторинці показник становить +8,7%.

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Ціни на квартири: яке житло подорожчало найбільше

Однокімнатні квартири подорожчали на 12,8% в новобудовах і на 9% на вторинному ринку. Двокімнатне житло на первинці стало дорожче на 12,8%, а на вторинці – на 8,8%. Вартість трикімнатних квартир також суттєво зросла: на первинному ринку – на 12,5% %, а на вторинному – на 8,7%.



Однокімнатні квартири подорожчали найбільше / Дані Держстату

Дані Держстату свідчать також про те, що зростання насправді сповільнилося. Якщо порівнювати тенденцію у другому кварталі 2024 року до першого, то квартири подорожчали лише на 0,5%. На вторинному ринку ціни навіть знизилися.

П'ять міст з найдорожчими квартирами

Найдорожчі однокімнатні квартири на первинці в серпні – у Львові. Середня вартість тут становить 57 тисяч доларів. Київ посів друге місце в рейтингу з ціною в 51 тисячу доларів.

На третьому місці – також Ужгород, де середня вартість однокімнатних квартир становить 50 тисяч доларів.

Четвертим у списку є Дніпро із середньою вартістю в 45 тисяч доларів. П'яте місце посідає Кропивницький — приблизно 41 тисячу доларів коштують однокімнатні квартири.