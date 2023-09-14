Станом на початок 2022 року однокімнатну квартиру здавали майже за 500 доларів. Та вже після вторгнення ціна впала приблизно вдвічі – у валюті до 250 доларів, а в гривні – максимум 8 – 9 тисяч.

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Приблизно на такому ж рівні ціна трималася увесь 2022 рік. Лише з літа цього року вартість оренди почала поволі зростати.

Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві

Оренда однокімнатних квартир зросла в середньому до 12,9 тисячі гривень, 2-кімнатних – до 16 тисяч гривень. Найдешевшим районом у столиці наразі є Деснянський. Однокімнатну квартиру там можна винайняти за 7 тисяч гривень, а двокімнатну – за 9 тисяч гривень.

Найдорожча нерухомість на Печерську: 27 тисяч гривень – 1-кімнатна і 34,7 тисячі гривень – 2-кімнатна.

Цікавим є той факт, що останнім часом зріс попит на оренду дорожчого, нового житла, з гарним ремонтом, меблями та усім необхідним. Раніше такі квартири було важче здати, зважаючи на вищу вартість. Тепер вони стали популярними, особливо серед студентів, які не лише навчаються, а й працюють.



Вартість оренди житла за районами Києва / Дані ЛУН