По состоянию на начало 2022 однокомнатную квартиру сдавали почти за 500 долларов. Но уже после вторжения цена упала примерно вдвое – в валюте до 250 долларов, а в гривне – максимум 8 – 9 тысяч.

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Приблизительно на таком же уровне цена держалась весь 2022 год. Только с лета этого года стоимость аренды начала постепенно расти.

Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Киеве

Аренда однокомнатных квартир выросла в среднем до 12,9 тысяч гривен, 2-комнатных - до 16 тысяч гривен. Самым дешевым районом в столице сейчас Деснянский. Однокомнатную квартиру там можно снять за 7 тысяч гривен, а двухкомнатную – за 9 тысяч гривен.

Самая дорогая недвижимость на Печерске: 27 тысяч гривен – 1-комнатная и 34,7 тысячи гривен – 2-комнатная.

Интересен тот факт, что в последнее время вырос спрос на аренду более дорогого, нового жилья, с хорошим ремонтом, мебелью и всем необходимым. Раньше такие квартиры было труднее сдать, учитывая более высокую стоимость. Теперь они стали популярными, особенно среди студентов, не только обучающихся, но и работающих.



Стоимость аренды жилья по районам Киева / Данные ЛУН