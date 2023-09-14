Ринок оренди в Києві: як змінилася ситуація за рік та за скільки можна винайняти квартиру

За рік вартість оренди житла в Києві значно зросла. Найнижчою вона була на початку повномасштабного вторгнення, але вже потім ціни знову "підскочили" вгору.

Станом на початок 2022 року однокімнатну квартиру здавали майже за 500 доларів. Та вже після вторгнення ціна впала приблизно вдвічі – у валюті до 250 доларів, а в гривні – максимум 8 – 9 тисяч.

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Приблизно на такому ж рівні ціна трималася увесь 2022 рік. Лише з літа цього року вартість оренди почала поволі зростати.

Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві

Оренда однокімнатних квартир зросла в середньому до 12,9 тисячі гривень, 2-кімнатних – до 16 тисяч гривень. Найдешевшим районом у столиці наразі є Деснянський. Однокімнатну квартиру там можна винайняти за 7 тисяч гривень, а двокімнатну – за 9 тисяч гривень.

Найдорожча нерухомість на Печерську: 27 тисяч гривень – 1-кімнатна і 34,7 тисячі гривень – 2-кімнатна.

Цікавим є той факт, що останнім часом зріс попит на оренду дорожчого, нового житла, з гарним ремонтом, меблями та усім необхідним. Раніше такі квартири було важче здати, зважаючи на вищу вартість. Тепер вони стали популярними, особливо серед студентів, які не лише навчаються, а й працюють.



Вартість оренди житла за районами Києва / Дані ЛУН