Лижний сезон 2024: скільки кошує подобова оренда житла в найпопулярніших локаціях

Цієї зими, як і завжди, українці вирушають у курортні села й селища, щоб покататися на лижах. Найчастіше для цього обирають гірськолижні комплекси в Карпатах. Дізнайтеся, скільки коштує оренда житла в найпопулярніших населених пунктах.

Дуже часто для оренди відпочивальники обирають саме однокімнатні помешкання. Тому аналітики OLX Нерухомості розрахували середню вартість подобового винаймання такого житла, повідомляє 24 Канал.

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Яка вартість оренди в популярних для лижного катання локаціях

Аналітики простежили, що найпопулярнішими для лижного катання в Україні є п'ять локацій. Найперше це селище Славське, де розташований відомий гірськолижний курорт "Захар Беркут". Також дуже популярним є село Поляниця, де українці з'їжджаються до "Буковеля".

Окрім цього, виокремлено ще три населені пункти, а це селище Мігово, а також села Пилипець та Вишка. Ось скільки в середньому коштує орендувати там однокімнатне житло (ціна за добу):

Славське, Львівська область – 1 982 гривні (112 оголошень на ринку подобової оренди);

Поляниця, Івано-Франківська область – 5 405 гривень (87 оголошень);

Мігово, Чернівецька область – 3 752 гривні (31 оголошення);

Пилипець, Закарпатська область – 2 100 гривень (12 оголошень);

Вишка, Закарпатська область – 1 167 гривень (12 оголошень).

У гірському селищі Верховина продають унікальний будиночок

У селищі Верховина, що є осередком гуцульської культури, продають особливий будиночок А-подібної форми. Це дерев'яне помешкання із сучасним інтер'єром у теплих відтінках. Площа житла становить 80 метрів квадратних. Усередині є дві спальні, вітальня, кухня та санвузол.

Це ідеальний варіант для сім'ї, яка часто їздить відпочивати в гори. Також будиночок буде чудовим варіантом для інвестиції, щоб реалізувати туристичний бізнес в Карпатах. Вартість унікального трикутного будиночка становить 79 тисяч доларів.