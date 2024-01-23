Очень часто для аренды отдыхающие выбирают именно однокомнатные дома. Поэтому аналитики OLX Недвижимости рассчитали среднюю стоимость посуточного найма такого жилья, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Стоимость аренды в популярных для лыжного катания локациях

Аналитики проследили, что самыми популярными для лыжного катания в Украине пять локаций. В первую очередь это поселок Славское, где расположен известный горнолыжный курорт "Захар Беркут". Также очень популярно село Поляница, где украинцы съезжаются в "Буковель".

Кроме этого, выделены еще три населенных пункта, а это поселок Мигово, а также села Пилипец и Вышка. Вот сколько в среднем стоит арендовать там однокомнатное жилье (цена в сутки):

Славское, Львовская область – 1 982 гривны (112 объявлений на рынке посуточной аренды);

Поляница, Ивано-Франковская область – 5 405 гривен (87 объявлений);

Мигово, Черновицкая область – 3 752 гривны (31 объявление);

Пилипец, Закарпатская область – 2 100 гривен (12 объявлений);

Вышка, Закарпатская область – 1 167 гривен (12 объявлений).

В горном поселке Верховина продают уникальный домик

В поселке Верховина, которое является центром гуцульской культуры, продают особый домик А-образной формы. Это деревянный дом с современным интерьером в теплых оттенках. Площадь жилья составляет 80 квадратных метров. Внутри есть две спальни, гостиная, кухня и санузел.

Это идеальный вариант для семьи, которая часто ездит на отдых в горы. Также домик будет отличным вариантом для инвестиции, чтобы реализовать туристический бизнес в Карпатах. Стоимость уникального треугольного домика составляет 79 тысяч долларов.