Якщо справа стосується купівлі нового житла, то Львів справді "обганяє" Київ. Однак оренда дорожчою буде у столиці. Про це розповіли експерти українського маркетплейса DIM.RIA, передає 24 Канал.

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Оренда квартири у Львові та Києві

Станом на третій квартал 2023 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 14 970 гривень. Це на 16% більше, ніж у другому кварталі. Двокімнатна квартира обійдеться приблизно в 17 962 гривні на місяць, що на 16% більше, ніж минулого кварталу.

Цікаво, що найвища орендна ціна в столиці становить 182 тисячі гривень, і це трикімнатна квартира.

У Львові середня вартість оренди однокімнатної квартири складає 13 472 гривень. Якщо порівнювати з другим кварталом, то вона зросла на 8%.Середня вартість двокімнатних квартир зросла на 9% і становить 15 184 гривні.

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З цікавого: найдешевшу однокімнатну квартиру у Львові здають за 2 тисячі гривень, а найдорожчу однокімнатну – за 110 тисяч гривень.

"Загалом, говорячи про ціни на оренду у Києві та Львові, у третьому кварталі показник того, що у столиці дорожче житло, складає 11% на однокімнатну квартиру і 18% – на двокімнатну. Для порівняння: у другому кварталі ці цифри становили 2% і 11%", – прокоментував менеджер з продуктів маркетплейса DIM.RIA Віталій Поберезький.