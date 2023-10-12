Зараз вартість житла в західних регіонах дещо внормувалася. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповідала, на скільки зросли ціни на квартири з початку повномасштабного вторгнення та чи можуть вони знизитися найближчим часом.

Зверніть увагу Будівництво буде локомотивом розвитку, – девелопер про перспективи українського ринку житла

Як зросли ціни на квартири в західних регіонах

Зростання вартості житла подекуди сягало від 70 до 150%. Показник залежав від рівня вакантності та попиту в тому чи іншому регіоні. На первинному ринку ціни суттєво зросли у Львові, Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську.

Ціни "злетівли" в першому півріччі 2022 року. Зараз вони тримаються на такому ж високому рівні, однак різкого підвищення немає, бо й ажіотаж вже не той.

Зараз на первинному ринку, як не дивно, Львів обганяє Київ на кілька відсотків за середньозваженою вартістю "квадрата", а Дніпро та Ужгород дихають у спину столиці, адже різниця в ціні сягає приблизно 6 – 8 тисяч гривень на квадратний метр,

– каже експертка.

Чи подешевшають квадратні метри? Вікторія Берещак вважає, що поки регіони-рекордсмени залишаються хабами, часто-густо перенаселеними ВПО, суттєвого подешевшання чекати не слід. Це стосується як первинної, так і вторинної нерухомості.

"Тому сподіватись, що "колись воно впаде", марна справа: надалі ціни будуть залишатися приблизно у такому ж діапазоні, аж допоки велика частина переселенців не повернуться додому і ринок не стабілізується. І навіть за цих умов стабілізація не буде виглядати як падіння, скоріше як незначний відкат з урахуванням реального рівня попиту та ринкової кореляції попит-пропозиція на той момент", – пояснила оглядачка нерухомості.