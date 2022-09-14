За даними Ліги експертів України, в перші місяці повномасштабної війни ціни на оренду квартири у Львові піднялися на 72%. У центральних новобудовах цінник на однокімнатні квартири, які коштували до війни 400 доларів, піднявся до 1000. А знайти бюджетну квартиру було майже неможливо.

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Яка ситуація з орендою зараз

З початку травня попит стабілізувався, а в червні вартість оренди опустилася майже до довоєнних рівнів. Проте напередодні навчального року мешканці інших областей знову почали шукати житло на заході.

Рієлтори кажуть, що поки що у Львові не спостерігається ажіотажного зростання попиту на квартири. Крім того, в місті зростає пропозиція – багато місцевих жителів поїхали за кордон і намагаються якомога швидше здати звільнені квартири в оренду.

Скільки коштують квартири у Львові

Ціни на квартири варіюються від 6 – 7 тисяч гривень за однокімнатку в багатоповерхівці до 20 тисяч гривень у новобудові. Однак потенційні орендарі віддають перевагу житлу економкласу. Найбільший попит припадає на 1-кімнатні квартири в ціновому діапазоні до 6000 гривень.

У попиті – бюджетні однокімнатні квартири. Але зараз вони на вагу золота… Пропонуємо переселенцям двокімнатні квартири, місячна оренда стартує від 12 тисяч гривень. Прогнозую, що оренда житла зростатиме надалі і це залежатиме від ситуації на фронті, а саме — від попиту,

– розповіла рієлторка Анна Тлінчук.

Водночас середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 8 – 10 тисяч гривень. Елітне житло пропонують від 25 до 28 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні стартують від 10 тисяч гривень і доходять до 16 тисяч. Паралельно орендарі повинні сплачувати комунальні послуги.

В якому районі орендувати житло

Шевченківський район відомий високим рівнем безпеки, а Сихівський – чистотою та розвинутою інфраструктурою. Розвиненою транспортною розв'язкою може похвалитися Франківський район. До речі, саме його львів’яни вважають найкращим для життя. Комфортним для проживання є Личаківський район, його обирають молоді сім'ї з дітьми. Галицький та Шевченківський вважаються найбільш безпечними у місті.

Студенти звертають увагу на Залізничний та Франківський райони, оскільки звідси зручніше добиратися до навчальних закладів.