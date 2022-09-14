По данным Лиги экспертов Украины, в первые месяцы полномасштабной войны цены на аренду квартир во Львове поднялись на 72%. В центральных новостройках ценник на однокомнатные квартиры, стоившие до войны 400 долларов, поднялся до 1000. А найти бюджетную квартиру было почти невозможно.

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Какая ситуация с арендой сейчас

С начала мая спрос стабилизировался, а в июне цена аренды опустилась практически к довоенному уровню. Однако в преддверии учебного года жители других областей снова начали искать жилье на западе.

Риелторы говорят, что пока во Львове не наблюдается ажиотажный рост спроса на квартиры. Кроме того, в городе растет предложение – многие местные жители уехали за границу и стараются как можно быстрее сдать освободившиеся квартиры в аренду.

Сколько стоят квартиры во Львове.

Цены на квартиры варьируются от 6 – 7 тысяч гривен за однокомнатную квартиру в многоэтажке до 20 тысяч гривен в новостройке. Однако потенциальные арендаторы предпочитают жилье экономкласса. Наибольший спрос приходится на 1-комнатную квартиру в ценовом диапазоне до 6000 гривен.

В спросе – бюджетные однокомнатные квартиры. Но сейчас они по весу золота… Предлагаем переселенцам двухкомнатные квартиры, месячная аренда стартует от 12 тысяч гривен. Прогнозирую, что аренда жилья будет расти в дальнейшем и это будет зависеть от ситуации на фронте, а именно от спроса,

– рассказала риелтор Анна Тлинчук.

В то же время, средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 8 – 10 тысяч гривен. Элитное жилье предлагают от 25 до 28 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные стартуют от 10 тысяч гривен и доходят до 16 тысяч. Параллельно арендаторы должны платить за коммунальные услуги.

В каком районе арендовать жилье

Шевченковский район известен высоким уровнем безопасности, а Сыховский – чистотой и развитой инфраструктурой. Развитой транспортной развязкой может похвастаться Франковский район. Кстати, именно его львовяне считают самым лучшим для жизни. Комфортным для проживания является Лычаковский район, его выбирают молодые семьи с детьми. Галицкий и Шевченковский считаются наиболее безопасными в городе.

Студенты обращают внимание на Железнодорожный и Франковский районы, поскольку отсюда удобнее добираться в учебные заведения.