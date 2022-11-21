Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal. Опитування продемонструвало, який тип житла обирають українці у Польщі та хто платить за їхнє проживання.

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Що відомо про дослідження

Опитування проводилось упродовж першої половини листопада методом електронного анкетування, у якому взяли участь 1700 українців, що знаходяться в різних регіонах Польщі.

Водночас аналітики поцікавилися у респондентів, хто сплачує за їхнє житло.

Результати опитування

Згідно з отриманими даними:

52% українців живуть у квартирах.

18% у гуртожитках чи хостелах.

10% респондентів оселилися у приватних будинках. Стільки ж опитуваних прихистили поляки у своєму житлі.

У пансіонатах чи на базах відпочинку проживають наразі 6%.

Ще 4% респондентів тимчасово проживає у готелях.



52% українців у Польщі орендують квартири / Інфографіка Gremi Personal

При цьому більшість українців оплачують оренду самостійно.

58% опитаних винаймають житло за власний кошт.

22% забезпечують житлом роботодавці.

10% респондентів кажуть, що їх прихистили поляки у своєму житлі, яким уряд сплачує компенсацію за кожного біженця у рамках програми прихистку.

5% живуть коштом держави й 5% за допомоги благодійних організацій.



58% опитаних винаймають житло у Польщі за власний кошт / Інфографіка Gremi Personal

Разом із тим, 76% респондентів кажуть, що їх влаштовують умови проживання, які вони наразі мають, а 24% планують змінити проживання найближчим часом.

Попри те, що Польща створила найбільше державних програм для проживання біженців серед всіх європейських країн, ми бачимо, що абсолютна більшість українців вирішує житлові питання своїм коштом. Однак найбільш вигідний варіант – проживання за кошти підприємства,

– зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Вона додає, що польські роботодавці конкурують між собою за українців, тому намагаються створити максимально комфортні умови для своїх працівників.

В компанії розказують, що не дивлячись на дорогу оренду квартир, існує багато варіантів для комфортного проживання у Польщі. Наприклад популярною є практика, коли поляки надають прихисток українцям у себе вдома, натомість отримуючи компенсацію від держави в розмірі 40 злотих (320 гривень) на добу за кожного українця.

Однак поки польські роботодавці готові надавати комфортне житло для своїх працівників, фахівці з працевлаштування радять скористатися таким тимчасовим варіантом, принаймні тим, хто вирішив перезимувати у Польщі.