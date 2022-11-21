Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Опрос продемонстрировал, какой тип жилья выбирают украинцы в Польше и кто платит за их проживание.

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Что известно об исследовании

Опрос проводился в течение первой половины ноября методом электронного анкетирования, в котором приняли участие 1700 украинцев, находящихся в разных регионах Польши.

В то же время, аналитики поинтересовались у респондентов, кто платит за их жилье.

Результаты опроса

Согласно полученным данным:

52% жителей Украины живут в квартирах.

18% в общежитиях или хостелах.

10% респондентов поселились в частных домах. Столько же опрашиваемых приютили поляки в своем жилище.

В пансионатах или на базах отдыха проживают сейчас 6%.

Еще 4% респондентов временно проживают в гостиницах.



52% украинцев в Польше арендуют квартиры / Инфографика Gremi Personal

При этом большинство украинцев оплачивают аренду самостоятельно.

58% опрошенных снимают жилье за свой счет.

22% обеспечивают жильем работодатели.

10% респондентов говорят, что их приютили поляки в своем жилье, которым правительство платит компенсацию за каждого беженца в рамках программы убежища.

5% живут на средства государства и 5% при помощи благотворительных организаций.



58% опрошенных снимают жилье в Польше за свой счет / Инфографика Gremi Personal

Вместе с тем 76% респондентов говорят, что их устраивают условия проживания, которые у них есть, а 24% планируют изменить проживание в ближайшее время.

Несмотря на то, что Польша создала больше государственных программ для проживания беженцев среди всех европейских стран, мы видим, что абсолютное большинство украинцев решает жилищные вопросы за свой счет. Однако наиболее выгодный вариант – проживание за средства предприятия,

– отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Она добавляет, что польские работодатели конкурируют между собой за украинцев, потому пытаются создать максимально комфортные условия для своих работников.

В компании рассказывают, что, несмотря на дорогую аренду квартир, существует много вариантов для комфортного проживания в Польше. Например, популярна практика, когда поляки предоставляют убежище украинцам у себя дома, получая компенсацию от государства в размере 40 злотых (320 гривен) в сутки за каждого украинца.

Однако пока польские работодатели готовы предоставлять комфортное жилье для своих работников, специалисты по трудоустройству советуют воспользоваться таким временным вариантом, по крайней мере, тем, кто решил перезимовать в Польше.