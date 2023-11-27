Подобова оренда квартир також зараз дуже поширене явище серед українців. На початку повномасштабного вторгення винаймати житло подобово було необхідністю, і зараз це хоч уже менше, але однаково потрібно.

OLX Нерухомість поділились добіркою з п'яти "найдорожчих" та п'яти "найдешевших" міст України з огляду на вартість подобової оренди. Експерти проаналізували ціни на квартири з одною кімнатою, повідомляє 24 Канал.

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Подобова оренда квартир: де найдорожче, а де найдешевше житло

Найдорожча оренда плата за добу у місті Новомосковськ Дніпропетровській області – ціна складає 987 гривень. Друге місце посів Ужгород, де за добу в середньому доведеться заплатити 962 гривні. У місті Слов'янськ, що на Донеччині подобова оренда коштує 940 гривень – і це третє місце з п'яти.

Наступним у добірці міст з найдорожчою орендою розташоване Мукачево у Закарпатській області, де середня ціна оренди складає 905 гривень за добу. Замикає рейтинг – Ізмаїл на Одещині, де вартість подобової оренди становить – 828 гривень.

Про те, чому у рейтинг замість міст-мільйонників та столиці потрапили невеликі міста, деякі з яких розташовані досить близько до фронту, відповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Вартість житла у будь-які області визначає перш за все попит. Якщо ми подивимось співвідношення кількості оголошень про подобову оренду та відгуків на них у містах, які зазначені у рейтингу, то попит перевищує пропозицію у десятки разів. Від того і відносно висока ціна оренди,

– каже експертка.

Оксана Остапчук розповіла, що, наприклад, у Слов'янську кількість відгуків на оголошення перевищує кількість пропозицій у 40 разів. Орендарями там є здебільшого волонтери, фотографи, журналісти, військові. Тож "заселення" тут постійні та циклічні, тому ціна відповідно висока. У Ізмаїлі та ж історія – перевищення попиту над пропозицією сягає позначки в 30 разів. Це найбільший показник по всій Одеській області та Одесі зокрема. У Новомосковську, де за даними найдорожча подобова оренда, попит перевищує пропозицію у 87 разів.

Що стосується рейтингу міст з найдешевшою подобовою орендою, то до списку увійшли: