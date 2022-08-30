Про це свідчать результати серпневого опитування OLX Нерухомість, повідомляє 24 канал. Розповідаємо, як орендарі оцінюють свій досвід винайму квартири.

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Війна – головна причина переїзду

Згідно з онлайн-опитуванням OLX, впродовж літа 2022 року 31% респондентів вперше стикнувся з орендою житла. Майже 23% змінили житло. Найчастіша причина – переїзд в інше місто, таку відповідь дали понад 31% опитаних.

Ще 23% переїхали в кращу квартиру в межах свого населеного пункту. Трохи більше – 19% українців – змінили житло через незадовільні умови оренди. Лише 15% орендарів виїхали на прохання власника.

Здебільшого люди зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем – лише 13,5% заявили, що розійшлися з господарем квартири на "негативній ноті".

На скільки орендодавці знижували вартість житла

Що стосується поступок з боку орендодавців, то найчастіше власники квартир знижували вартість оренди. Про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі. Найпоширеніший розмір знижки – 11 – 20% (46% відповідей).

Водночас 51% респондентів зазначили, що умови оренди не змінилися.

Як українці оцінюють досвід оренди

Загалом же, 67% українців позитивно оцінюють свій останній досвід оренди. Найчастіше хороші відгуки давали через:

комфортні умови проживання (63%);

(63%); лояльні умови оплати (43%);

(43%); гнучкість і людяність орендодавця (41%).

Серед тих, хто оцінює свій досвід негативно, найвагоміші причини поганих вражень наступні:

необґрунтовано висока ціна (75%);

(75%); погані умови проживання (понад 46% респондентів);

(понад 46% респондентів); неготовність орендодавця йти назустріч: робити знижку, підселити родичів тощо (37%).

Як та де орендували найчастіше

У серпні на OLX Нерухомість найактивніше шукали житло в оренду у:

Київській (близько 130 тисяч пошуків),

(близько 130 тисяч пошуків), Львівській (95 тисяч пошуків),

(95 тисяч пошуків), Дніпропетровській (63 тисяч пошуків) областях.

Майже 40% українців вдалося знайти помешкання на онлайн-платформах з пошуку житла. Ще 28% опитаних допоміг орендувати квартиру рієлтор, а 21,5% орендарів знайшли нинішню оселю через знайомих.