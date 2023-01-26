Як стверджують аналітики, у липні 2022 року вартість оренди в королівстві зросла 3,2% у порівнянні із другим кварталом та становить у середньому 1 162 фунти стерлінгів (близько 52 900 гривень) на місяць. Водночас річне зростання становило 11%.

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Однак не всі населені пункти однаково дорогі. Як свідчить портал Zoopla, середня місячна орендна плата у портовому містечку Гартлпул складає 496 фунтів стерлінгів (приблизно 22 600 гривень). Ще у дев'яти районах вартість житла коливається в районі 550 фунтів стерлінгів.

У яких містах Великої Британії найдешевша оренда житла

Повідомляється, що мешканцям півдня доведеться платити більше, адже усі 10 найдешевших районів – це населені пункти Шотландії та райони на півночі Англії. Серед них:

Гартлпул – 496 фунтів стерлінгів;

– 496 фунтів стерлінгів; Район Бернлі – 504 фунти стерлінгів.

– 504 фунти стерлінгів. Східний Ершир – 512 фунтів стерлінгів.

– 512 фунтів стерлінгів. Дамфріс-і-Галловей – 522 фунти стерлінгів

– 522 фунти стерлінгів Графство Дарем – 525 фунтів стерлінгів.

– 525 фунтів стерлінгів. Район Пендл – 526 фунтів стерлінгів.

– 526 фунтів стерлінгів. Північний Ершир – 534 фунти стерлінгів.

– 534 фунти стерлінгів. Район Олердейл – 538 фунтів стерлінгів.

– 538 фунтів стерлінгів. Район Хайндберн – 540 фунтів стерлінгів.

– 540 фунтів стерлінгів. Карлайл – 541 фунт стерлінгів.



10 найдешевших районів для оренди житла у Великій Британії / Інфографіка The Sun

Виконавчий директор Zoopla Річард Доннелл заявив, що північ Англії та Шотландія відрізняються не лише найнижчими цінами на оренду, але й помірним зростанням вартості житла. Якщо за торік середній показник росту у Великій Британії становив 11 – 12%, тут він варіюється в межах 4 – 6%.