Как утверждают аналитики, в июле 2022 года стоимость аренды в королевстве выросла 3,2% по сравнению со вторым кварталом и составила в среднем 1 162 фунта стерлингов (около 52 900 гривен) в месяц. В то же время годовой рост составил 11%.

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Однако не все населенные пункты одинаково дороги. Как свидетельствует портал Zoopla, средняя месячная арендная плата в портовом городке Хартлпул составляет 496 фунтов стерлингов (около 22 600 гривен). Еще в девяти районах стоимость жилья колеблется в районе 550 фунтов стерлингов.

В каких городах Великобритании самая дешевая аренда жилья

Сообщается, что южанам придется платить больше, ведь все 10 самых дешевых районов – это населенные пункты Шотландии и районы на севере Англии. Среди них:

Хартлпул – 496 фунтов стерлингов;

– 496 фунтов стерлингов; Район Бернли – 504 фунта стерлингов.

– 504 фунта стерлингов. Восточный Эйршир – 512 фунтов стерлингов.

– 512 фунтов стерлингов. Дамфрис-энд-Галловей – 522 фунта стерлингов

– 522 фунта стерлингов Графство Дарем – 525 фунтов стерлингов.

– 525 фунтов стерлингов. Район Пендл – 526 фунтов стерлингов.

– 526 фунтов стерлингов. Северный Эйршир – 534 фунта стерлингов.

– 534 фунта стерлингов. Район Олердейл – 538 фунтов стерлингов.

– 538 фунтов стерлингов. Район Хайндберн – 540 фунтов стерлингов.

– 540 фунтов стерлингов. Карлайл – 541 фунт стерлингов.



10 самых дешевых районов для аренды жилья в Великобритании / Инфографика The Sun

Исполнительный директор Zoopla Ричард Доннелл заявил, что север Англии и Шотландия отличаются не только самыми низкими ценами на аренду, но и умеренным ростом стоимости жилья. Если за прошлый год средний показатель роста в Великобритании составлял 11 – 12%, здесь он варьируется в пределах 4 – 6%.