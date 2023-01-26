Аналітики назвали 10 найдешевших регіонів для оренди житла у Великій Британії

З 24 лютого 2022 року на територію Великої Британії виїхали понад 134 тисяч українських біженців. Частина із них досі користується соціальним житлом, однак тим, хто не має допомоги, доводиться платити за оренду помешкання непідйомні суми.

Як стверджують аналітики, у липні 2022 року вартість оренди в королівстві зросла 3,2% у порівнянні із другим кварталом та становить у середньому 1 162 фунти стерлінгів (близько 52 900 гривень) на місяць. Водночас річне зростання становило 11%.

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Однак не всі населені пункти однаково дорогі. Як свідчить портал Zoopla, середня місячна орендна плата у портовому містечку Гартлпул складає 496 фунтів стерлінгів (приблизно 22 600 гривень). Ще у дев'яти районах вартість житла коливається в районі 550 фунтів стерлінгів.

У яких містах Великої Британії найдешевша оренда житла

Повідомляється, що мешканцям півдня доведеться платити більше, адже усі 10 найдешевших районів – це населені пункти Шотландії та райони на півночі Англії. Серед них:

Гартлпул – 496 фунтів стерлінгів;

– 496 фунтів стерлінгів; Район Бернлі – 504 фунти стерлінгів.

– 504 фунти стерлінгів. Східний Ершир – 512 фунтів стерлінгів.

– 512 фунтів стерлінгів. Дамфріс-і-Галловей – 522 фунти стерлінгів

– 522 фунти стерлінгів Графство Дарем – 525 фунтів стерлінгів.

– 525 фунтів стерлінгів. Район Пендл – 526 фунтів стерлінгів.

– 526 фунтів стерлінгів. Північний Ершир – 534 фунти стерлінгів.

– 534 фунти стерлінгів. Район Олердейл – 538 фунтів стерлінгів.

– 538 фунтів стерлінгів. Район Хайндберн – 540 фунтів стерлінгів.

– 540 фунтів стерлінгів. Карлайл – 541 фунт стерлінгів.



10 найдешевших районів для оренди житла у Великій Британії / Інфографіка The Sun

Виконавчий директор Zoopla Річард Доннелл заявив, що північ Англії та Шотландія відрізняються не лише найнижчими цінами на оренду, але й помірним зростанням вартості житла. Якщо за торік середній показник росту у Великій Британії становив 11 – 12%, тут він варіюється в межах 4 – 6%.