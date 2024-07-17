Небажані орендарі: кому власники квартир в Україні здебільшого не здадуть житло

На ринку житла певні категорії орендарів зазнають дискримінації. Зокрема, квартиру часто не хочуть здавати шукачам, які мають тварин.

OLX Нерухомість зʼясувала, що власникам котів і собак буває дуже важко знайти квартиру. За внутрішньою статистикою, майже 39% орендодавців відмовляють їм, передає Нерухомість 24.

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Як часто власники відмовляють потенційним орендарям з тваринами

Експертка OLX Нерухомості Оксана Остапчук каже, що майже 72% опитаних орендарів мають труднощі з пошуком житла через наявність домашніх тварин.

Питання до орендодавців / Дані OLX

Ще одна фахівчиня Ірина Луханіна підтверджує, що відмови від власників найчастіше отримують саме потенційні орендарі з хатніми улюбленцями. Зокрема, до шукачів житла з котами ставляться гірше, ніж до тих, що мають собак.

Орендувати житло з тваринами важче / Дані OLX

Видання The Page також опитало кількох орендарів, які зараз у пошуку житла. На жаль, ці негативні дані підтвердилися.

Зокрема, киянка Марія, у якої є кіт, розповіла, що раніше їй через улюбленця відмовляли близько 50% орендодавців. Проте в червні 2022 року ситуація покращилася — вже до 70% власників були не проти її кота.