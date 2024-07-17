OLX Недвижимость выяснила, что владельцам котов и собак бывает очень трудно найти квартиру. По внутренней статистике, почти 39% арендодателей отказывают им, передает Недвижимость 24.

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Как часто владельцы отказывают потенциальным арендаторам с животными

Эксперт OLX Недвижимости Оксана Остапчук говорит, что почти 72% опрошенных арендаторов испытывают трудности с поиском жилья из-за наличия домашних животных.

Вопросы к арендодателям / Данные OLX

Еще одна специалист Ирина Луханина подтверждает, что отказы от владельцев чаще всего получают именно потенциальные арендаторы с домашними любимцами. В частности, к соискателям жилья с котами относятся хуже, чем к тем, имеющим собак.

Арендовать жилье с животными труднее / Данные OLX

Издание The Page также опросило нескольких арендаторов, которые сейчас в поиске жилья. К сожалению, эти негативные данные подтвердились.

В частности, киевлянка Мария, у которой есть кот, рассказала, что раньше ей из-за любимца отказывали около 50% арендодателей. Однако в июне 2022 года ситуация улучшилась - уже до 70% владельцев были не против ее кота.