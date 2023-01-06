Про це свідчать дані порталу Bird, повідомляє 24 Канал. У свіжій статистиці аналітики розповіли, чи змінилися запити в киян при оренді квартир та що загалом відбувається на ринку.

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Очікування не виправдалися

Якщо при перших блекаутах експерти сходилися на думці, що відсутність світла зробить оренду на високих поверхах не актуальною, то зараз самі кияни спростовують цю думку.

Як розповіли у Bird, житло винаймають навіть у багатоповерхівках, де тривалий час нема світла та не працюють ліфти.

Новобудова біля метро Васильківська. Після чергового обстрілу в будинку немає світла, відповідно не працюють і ліфти. Молода пара приїздить на перегляд квартири, що знаходиться на 21 поверсі. Підіймаються пішки, оглядають і підписують договір оренди в той же вечір,

– зазначають аналітики.

І це не поодинокі випадки, попит на високі поверхи та панорамні вікна впав з початком війни і лишається на тому ж рівні. Орендарів попереджають: разом зі світлом пропадає вода, не працює опалення й ці проблеми будуть актуальні, доки будуть блекаути. Проте люди обирають квартири очима й гарний дизайн перекриває всі побутові недоліки. Це 100% не раціонально, але це та реальність, яку ми бачимо наразі.



У Києві зріс попит на оренду житла / Фото Bird

До повномасштабного вторгнення люди шукали квартири з панорамними вікнами. Потім був раціональний страх під час перших вибухів. Тепер знову квартири з панорамою є у топах запитів.

Нещодавно орендар з квартири у Шевченківському районі радісно розповідав, що бачив зі свого вікна, як наші ППО вдало відпрацьовують по російських цілях.

– розповідають аналітики.

Люди обладнали свої помешкання газовими горілками, потужними акумуляторами, з сусідами скинулися на генератори для інтернету, а пішки на 16 поверх сприймають як додаткове фізичне навантаження – не більше.

"Київ живе, працює, вчиться і дає ворогу відсіч, навіть на ринку оренди", – наголошують в Bird.

Як змінилися ціни та попит

Вартість оренди знову впала на 10 – 15%. Середні ціни розподілилися таким чином:

1-кімнатна квартира – 8 500 гривень,

2-кімнатна квартира – 12 000 гривень,

3-кімнатна квартира – 20 000 гривень.

Медіанна вартість оренди житла в Києві / Фото Bird

Водночас попит, навіть попри свята, трохи виріс та у порівнянні з груднем збільшився на 3%. Якщо раніше кінець грудня – початок січня були традиційно "тихим сезоном", то цього року перегляди та договори були і 31 грудня ввечері, й 1 січня вдень.